Charlotte Gainsbourg ose la transparence quand Béatrice Dalle joue la provoc'

Samedi 18 mai était une journée particulièrement riche en stars lors de cette 72e édition du Festival de Cannes puisqu'il fallait compter sur la montée des marches pour la projection du film de Claude Lelouch Les plus belles années d'une vie, mais aussi sur celle du court-métrage Lux Aeterna.

Projeté en séance de minuit, ce court-métrage de 50 minutes réalisé par un habitué du Festival de Cannes, le réalisateur Gaspar Noé, a pu compter sur ses stars pour faire crépiter les flashs des photographes. On a ainsi pu voir l'actrice Charlotte Gainsbourg, vêtue d'un chemisier noir transparent laissant voir son soutien-gorge et d'un short en cuir sur un collant à pois. Un look chic et rock, à son image, très réussi et signé de la maison Saint Laurent. La star a posé aux côtés de sa consoeur Béatrice Dalle, elle aussi habillée par la même marque avec un long manteau noir. L'actrice, lunettes de soleil sur le nez, a joué la provocation en allumant une cigarette qu'elle a fumé tranquillement en haut des marches du palais des festivals.

Sur le tapis rouge, qui a vu Charlotte Gainsbourg s'accroupir pour faire une petite pause, il fallait aussi compter sur la présence d'Anthony Vaccarello, Luka Isaac, Mica Arganaraz, Charlotte Casiraghi dans une combinaison noire à motifs étoilés colorés de chez Saint Laurent, Joyce Jonathan, Stéphane Guillon ou encore le mannequin Anja Rubik, un peu moins dévêtue que lors de sa précédente montée des marches...

Le synopsis, relaté par AlloCiné, est intriguant puisque l'on apprend que le court-métrage met en scène "deux actrices qui se racontent des histoires de sorcières".

Thomas Montet