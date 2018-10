Gad Elmaleh : Sa vie à Monaco, son fils Raphaël, son nouveau terrain d'humour

Come-back sur les planches

Après plusieurs mois passés à appréhender le stand up américain et à se faire un nom dans le milieu, aidé de la papesse de la mode Diane Von Furstenberg, croisée par hasard à l'aéroport, et de son ami Jerry Seinfeld qui lui a permis de rencontrer Seth Meyers, Gad Elmaleh annonce son retour au théâtre.

Le 23 octobre 2018, il a en effet levé le voile sur un "nouveau projet, une nouvelle aventure !" "À partir du 3 avril, je partage la scène avec Lucie Jeanne & @phil.lellouche dans L'Invitation, une pièce de @hadrienraccah", a-t-il ajouté. Pour ce come-back sur les planches, qui intervient plus de vingt ans après Tout contre et programmé au théâtre de La Madeleine, Gad Elmaleh incarnera Daniel "séducteur invétéré qui s'est inventé un meilleur ami, Charlie, l'alibi parfait pour couvrir ses incartades. Une idée géniale jusqu'au jour où Catherine, sa femme, demande à le rencontrer...", comme l'a rapporté Le Parisien le 24 octobre 2018. Pour les fans les plus impatients, les places sont d'ores et déjà en vente.