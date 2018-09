Gad Elmaleh à Monaco : Tout roule avec son fils Raphaël

Installé à Los Angeles, Gad Elmaleh est actuellement de passage en Europe. L'humoriste et comédien a profité de sa présence non loin de Monaco pour se rendre sur le Rocher et retrouver son fils de 4 ans, Raphaël, né de sa relation avec Charlotte Casiraghi.

Cette tendre publication intervient après les récentes déclarations de Gad Elmaleh sur Charlotte Casiraghi. Interviewé par le magazine allemand Bild am Sonntag en vue de sa représentation du 27 septembre prochain à Berlin, l'humoriste a accepté de se confier sur son ex-compagne. "Nous sommes toujours une famille. Charlotte est la mère de mon fils. Et c'est une merveilleuse mère", a-t-il déclaré avec affection. Pour preuve que leur relation est restée au beau fixe malgré la séparation, il est toujours le bienvenu à Monaco.

