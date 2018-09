Gad Elmaleh tendre avec Charlotte Casiraghi : "Nous sommes toujours une famille"

Depuis quelques années, Gad Elmaleh prend très au sérieux sa carrière de stand up à l'international. L'humoriste français est même suivi par le géant Netflix avec qui il a collaboré sur ses spectacles Gad part en live et le tout récent American Dream. Ce n'est donc pas étonnant de le retrouver dans les pages du magazine allemand Bild am Sonntag : Gad jouera le 27 septembre 2018 à Berlin.

Pour nos confrères allemands, Gad Elmaleh est non seulement l'humoriste français qui s'exporte partout mais aussi l'ancien compagnon de Charlotte Casiraghi avec qui il a eu son fils Raphaël, 4 ans. Le couple est séparé depuis trois ans. Charlotte a refait sa vie avec le producteur Dimitri Rassam, mais Gad Elmaleh insiste sur les liens bienveillants qui les unissent : "Nous sommes toujours une famille. Charlotte est la mère de mon fils. Et c'est une merveilleuse mère."

Papa doit retourner au travail maintenant...

Ce qui chagrine finalement l'humoriste de 47 ans, c'est que l'immense succès qui est le sien a un prix : celui d'être toujours en voyage. Bientôt en tournée dans toute l'Europe avant de rejoindre les États-Unis, Gad Elmaleh ne voit pas autant qu'il le souhaiterait Raphaël ou son aîné Noé, qui aura 18 ans le 1er novembre. Ce dernier, dont la maman est l'actrice Anne Brochet, a débuté une carrière de mannequin et commence à beaucoup voyager lui aussi. Dans Bild, Gad confie avec tendresse : "La semaine dernière, j'étais à Monaco pour quelques jours, c'était génial. Mon fils Raphaël et moi avons passé de bons moments ensemble. Quand nous nous sommes quittés, je lui ai dit : 'Papa doit retourner au travail maintenant, mais il reviendra bientôt...'"

Sur Instagram, Gad Elmaleh a posté ce week-end depuis New York une vidéo le montrant écouter son fils aîné jouer du piano. En légende il écrit : "Le plus beau réveil du monde. Tu vas me manquer mon grand garçon." La tournée de Gad Elmaleh reprend le 20 septembre à Anvers. L'humoriste est attendu au Pays-Bas, en Norvège, en Suède, en Allemagne donc, au Danemark et en Angleterre avant de s'envoler pour les États-Unis où se poursuit son incroyable american dream.