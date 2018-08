Gad Elmaleh : Câlin avec Raphaël et en manque de son fils Noé

Après avoir profité de Los Angeles, où il a notamment vu son ami Franck Gastambide, Gad Elmaleh a donc traversé l'Atlantique pour retrouver le Rocher monégasque. L'occasion de voir son plus jeune fils, fruit de ses amours passés avec Charlotte Casiraghi (actuellement enceinte de son nouveau chéri).

Le 16 août 2018, sur Instagram, Gad Elmaleh a donc posté une photo de lui où on le voit enlacé par son fils Raphaël, aujourd'hui âgé de presque 5 ans. Un garçon dont il partage la garde avec son ex-compagne et qu'il essaie de voir le plus possible en dépit de tous ses projets professionnels, à commencer par sa carrière américaine. "Ne me réveille pas ! Ok petit mec ? Tu nous manques grand garçon @noeelmaleh #familytime #qualitytime", a-t-il commenté en légende. Son fils aîné, Noé, âgé de 18 et né de ses amours avec Anne Brochet, est scolarisé à Los Angeles, où il vient d'être diplômé. Sur son compte, le jeune homme également mannequin, a révélé avoir passé quelques jours au début du mois à Venise en compagnie de son amoureuse.

Gad Elmaleh va monter sur scène dès le 20 septembre à Anvers avec son Dream Tour et il passera notamment par Amsterdam, Berlin, Oslo ou encore Londres, Toronto, New York...

Thomas Montet