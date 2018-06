Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam mariés ? "Ils vont bien rigoler..."

C'est un imbroglio qui, une fois démêlé, a sans doute été amusant pour les lecteurs mais moins pour les principaux intéressés... Dimanche 10 juin, le site de Ouest-France annonçait en fanfare le mariage de Charlotte Casiraghi, la fille de Caroline de Monaco, avec son amoureux Dimitri Rassam, fils de Carole Bouquet. Mais, quelques heures plus tard, la vérité éclate : il y a erreur sur l'identité des époux !

En effet, Charlotte Casiraghi était bel et bien en Bretagne à la mairie de la Trinité-sur-Mer (Morbihan), mais ce n'était pas elle qui passait devant monsieur le maire. La belle Monégasque de 31 ans était présente pour les noces de... Louis Giacobetti, qui n'est autre que le demi-frère de son chéri, le producteur Dimitri Rassam (35 ans). les deux jeunes hommes sont les enfants de l'actrice Carole Bouquet. Le premier est né de son histoire passée avec le réalisateur et photographe Francis Giacobetti, le second est issu de sa romance avec le producteur Jean-Pierre Rassam. La confusion a sans doute eu lieu en raison de la participation du couple au mariage de Louis, d'autant plus que ce dernier a épousé une Charlotte... mais Tarboureich.

Afin de vérifier cette information étonnante, Le Point avait contacté les proches du couple. "Ce sont des conneries, une fake news. Quand ils vont apprendre la nouvelle, ils vont bien rigoler... Ou plutôt s'agacer, en fait", a déclaré une connaissance. Toutefois, les magazines Hola et Point de vue ont déjà annoncé que Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam, que l'on a pu voir ensemble à la cérémonie des Césars à Paris ou au Bal de la Rose à Monaco, prévoyaient bien de se marier, sans doute cet été...

Thomas Montet