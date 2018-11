Gad Elmaleh, ému à l'évocation de son ex : "C'est le plus beau souvenir"

Papa de deux enfants de 18 et 4 ans et demi (Noé et Raphaël), Gad Elmaleh ne cache jamais sa fierté d'être père. En revanche, il est relativement discret sur tout ce qui a trait aux deux mamans, Anne Brochet et Charlotte Casiraghi. Pourtant, sur le plateau de C à Vous mardi 20 novembre 2018, Gad Elmaleh n'a pu masquer son émotion lorsqu'Anne-Elisabeth Lemoine a évoqué le dernier passage au théâtre du comédien et humoriste.

Un moment très particulier qui remonte à 1998. À l'époque, Gad partageait la scène avec Anne Brochet, qui n'était autre que sa compagne à la ville, dans la pièce Tout contre de Patrick Marber. Devant ces images d'archives, Gad Elmaleh s'est avoué ému. "Ça me touche... C'est le plus beau souvenir parce qu'on a un enfant ensemble qui est magnifique, qui s'appelle Noé et qui vient d'avoir 18 ans... C'est la maman de mon fiston et... Ça m'émeut même de voir ces images", confie-t-il les yeux rougis par l'émotion et avec un sourire touchant, avant de détendre l'atmosphère avec une pointe d'humour à cause des "vêtements beaucoup trop larges" qu'il portait vingt ans en arrière.

En effet, deux décennies se sont écoulées avant le retour sur les planches et au théâtre de Gad. En 2019, il sera à l'affiche de la pièce L'Invitation signée Hadrien Raccah et mise en scène par Philippe Lellouche. Il donnera ainsi la réplique à l'ex de Vanessa Demouy et à la comédienne Lucie Jeanne.

Quant à Anne Brochet, elle se fait bien plus discrète que son ex, une véritable star – et pas qu'en France. "J'ai pensé qu'avec lui, je pourrais vivre la vie désinvolte et feutrée. Il semblait pragmatique, constant, amoureux, joyeux, insolent et il me voulait, moi", confiait-elle en avril 2015 à Gala. Pudique, la comédienne s'épanchait furtivement sur sa vie de mère célibataire, fière et visiblement épanouie, entre Los Angeles (où elle possède une villa) et Paris. "À ce jour, ce que j'ai réussi de mieux, c'est d'être mère, je crois que j'inspire mes enfants", avouait-elle.