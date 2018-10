Gad Elmaleh papa gaga de Raphaël : "Tu me rends heureux"

Très sollicité aux quatre coins du monde, depuis qu'il a lancé sa carrière à l'international, Gad Elmaleh voyage beaucoup et a donc logiquement moins de temps pour ses enfants. Après une représentation à Londres, l'artiste de 47 ans a rejoint Monaco.

Sur son compte Instagram, suivi par 1,7 million d'abonnés, l'humoriste a posté une photo de son fils Raphaël faisant de la trottinette dans ce qui semble être un couloir d'hôtel. En légende, Gad Elmaleh a posté un court mais très tendre commentaire : "Tu me rends heureux." Le petit garçon, qui est aujourd'hui âgé de 4 ans, est le fruit de son histoire d'amour passée avec Charlotte Casiraghi. L'ex-couple entretient des rapports cordiaux et l'artiste dit même le plus grand bien de son ex. "Nous sommes toujours une famille. Charlotte est la mère de mon fils. Et c'est une merveilleuse mère", a-t-il récemment confié.

L'humoriste fait toujours en sorte de repasser par Monaco pour voir son fils ou de le faire venir en Californie, où il vit une grande partie de l'année.