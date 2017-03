Tom Hiddleston : La célébrité et les dessous de son idylle avec Taylor Swift

En promotion pour son nouveau film Kong : Skull Island, le beau Tom Hiddleston n'échappe pas aux questions sur sa romance passée avec Taylor Swift. L'ancien couple a beau être séparé depuis belle lurette, la presse est toujours aussi passionnée par son histoire.

Lors d'une récente interview pour l'édition américaine du magazine GQ, l'acteur de 36 ans est toujours resté incroyablement gentleman dans sa façon d'aborder le sujet. "Taylor Swift est une femme formidable. Elle est généreuse, gentille et aimante. Nous avons passé de formidables moments ensemble", a-t-il concédé.

La popstar de 27 ans et l'interprète du méchant Loki dans la saga Thor s'étaient mis en couple l'été dernier, juste après que la chanteuse s'est séparée de son ex de longue date, le DJ Calvin Harris. Malheureusement, trois mois après seulement, les deux stars se séparaient, officiellement à cause de la trop grande attention médiatique autour de leur romance.

Un acharnement d'autant plus préjudiciable que Tom a reconnu avoir bien du mal à faire face à la célébrité. "Pour tout ceux qui sont sous le feux des projecteurs, il est difficile de gérer l'image que l'on renvoie. On entend plein de choses, bonnes ou mauvaises, mais souvent infondées. Il faut s'accrocher à la réalité. Heureusement que j'ai mes amis et ma famille", a-t-il ajouté.

L'acteur "qui ne se soucie que de son travail" a clairement laissé entendre qu'il n'avait pas de temps à consacrer à sa vie sentimentale pour l'instant et qu'il préférait rester focalisé sur sa carrière.

Coline Chavaroche