Tom Petty : Sa veuve, Dana, attaque ses filles en justice pour des royalties

Guerre familiale. La veuve de Tom Petty attaque en justice Annakim et Adria, les filles de son défunt mari. Leur tort : avoir refusé de sortir des titres jamais publiés de Tom Petty. Seulement, dans le testament du rockeur, il est bien inscrit que ses filles (nées d'une précédente union) devront être incluses dans toutes les décisions concernant sa musique après sa mort.

Dana York accuse ainsi Annakim et Adria d'avoir comploté contre elle, afin de récupérer pour elles seules l'argent qu'aurait engendré la sortie posthume de ces nouvelles chansons. Dans la plainte déposée par la veuve, que nos confrères de TMZ.com ont pu consulter, la veuve cite un email menaçant envoyé par Adria aux membres du groupe The Heartbreakers. "Je n'ai pas le tempérament d'une personne à qui on vole toute sa vie, qu'on a détruite. Mon père s'est fait humilier en étant entouré de vous, qui êtes égoïstes, lâches et accro aux drogues", aurait-elle écrit.

Mais Dana pourrait bien être tout aussi intéressée par l'argent. Elle avait prévu de dévoiler un album à titre posthume que Tom Petty avait enregistré il y a plus de vingt-cinq ans, Wildflowers, mais la sortie a été bloquée par Annakim et Adria. La veuve a estimé que la mise en vente de cet album engendrerait plus de 1 million de dollars de royalties. Dana accuse ainsi les filles de Tom Petty de n'avoir donné aucune raison valable pour bloquer sa sortie. Encore une histoire d'héritage et de royalties qui divise une famille...

Tom Petty, chanteur du groupe de The Heartbreakers, est mort lundi 2 octobre 2017 à l'âge de 67 ans. Il serait décédé d'une crise cardiaque, après avoir fait une overdose.