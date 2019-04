Toni Braxton en deuil : mort de sa nièce, Lauren, à seulement 24 ans

Toni Braxton traverse une période particulièrement difficile : l'illustre chanteuse américaine de 51 ans doit faire face au décès de sa jeune nièce, Lauren. À seulement 24 ans, la jeune femme aurait été emportée par "une maladie cardiaque", selon la déclaration de son père au site TMZ.com.

Les forces de l'ordre ont également donné quelques détails à nos confrères américains, toujours si bien informés. Elles auraient été sollicitées via un appel au 911 (le 17 américain) aux alentours de midi, lundi 29 avril 2019. Quand la police est arrivée sur les lieux dans le Maryland (États-Unis), celle qu'on surnomme "LoLo" aurait été retrouvée inconsciente. La jeune femme aurait ensuite été déclarée morte par les services paramédicaux. On ne sait pas avec certitude si Lauren se trouvait seule au moment de sa mort ou si elle vivait avec son père.

"Dieu, envoie moi un autre ange ! Repose en paix Lauren 'LoLo' Braxton", a réagit Trina Braxton, le 30 avril 2019. Le père de Lauren n'est autre que le frère de Toni Braxton, Michael Conrad Braxton Jr. Lui aussi est compositeur et travaille dans le monde de la musique. On a pu découvrir le quotidien des six soeurs Braxton au cours de l'émission de télé-réalité Braxton Family Value.

Le décès de sa nièce Lauren intervient quelques semaines après sa séparation avec le rappeur Birdman. En effet, Toni Braxton annonçait il y a peu qu'elle avait brutalement rompu ses fiançailles, après deux ans d'amour avec son chanteur, rencontré en 2016.