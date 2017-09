Tony Parker : Ses fils Josh et Liam, sportifs, l'aident à retrouver la forme

À désormais 35 ans, soit seize ans après être devenu le plus jeune meneur de jeu titulaire de l'histoire de la NBA, Tony Parker est toujours aussi pressé. Victime d'une grave blessure – rupture du tendon du quadriceps gauche – au printemps et opéré, voilà le basketteur français presque prêt, déjà, à retrouver la compétition et ses coéquipiers des San Antonio Spurs. Avec plusieurs semaines d'avance sur les prévisions... mais aussi la complicité inattendue de ses fils Josh et Liam, cela pourrait arriver dès la fin du mois de novembre.

"J'ai eu des bonnes nouvelles !, vient-il de confier au quotidien L'Équipe après avoir passé une IRM de contrôle. Mon tendon est guéri. J'ai beaucoup bossé et ça a payé. (...) J'ai le feu vert des médecins. Maintenant je peux être sur le terrain." Heureux que ces cinq longs mois "à faire attention à tout" et à en "baver" dans sa rééducation quotidienne, comme il le concède, aient porté leurs fruits, TiPi est toutefois conscient de devoir "être patient" et assure vouloir "prendre le temps pour revenir, revenir vraiment" – comprenez : "au niveau qui était le [s]ien au début des derniers play-offs". Car c'est une saison particulière qui s'apprête à débuter, le concernant : il ne sera plus sous contrat à l'issue de cet exercice 2017-2018... mais aimerait resigner pour trois ans et ainsi atteindre le cap symbolique des vingt saisons sous le maillot des Spurs, l'équipe de sa vie. "Ce serait mon rêve, évidemment. Après, je sais très bien que c'est un business (...) C'est à moi de le mériter. Les Spurs ne me feront pas de cadeau", pose-t-il lucidement.

Alors, pas question de mettre la charrue avant les boeufs, d'autant qu'il y a encore des efforts à fournir avant de convaincre la franchise texane qu'il est "en bonne santé" et performant : "J'ai évidemment besoin de me remettre en forme. Je pense qu'il me faut encore deux bons mois", estime-t-il. Et pour ce faire, si le staff des Spurs s'est montré prévenant et présent tout au long du processus, Tony Parker peut compter sur deux hommes à part pour trouver la motivation : ses fils Josh et Liam. Fruits de son amour pour sa femme Axelle, les garçonnets âgés respectivement de 3 ans et 1 an jouent en effet volontiers les sparring partners de papa : samedi 23 septembre 2017, ils étaient avec lui à la salle de musculation ! "La rééduc' se passe bien, #SpursNation ! J'avais de l'aide ce matin #mesgarçons #famille", a-t-il ainsi écrit sur sa page Facebook en partageant une photo de leurs travaux physiques, où l'on voit Josh en pleins étirements et Liam... disons : en pleine récupération !