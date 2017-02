Tony Parker : Première photo en famille, avec sa belle Axelle et leurs deux fils

Lors d'une récente interview accordée à Paris Match, Tony Parker s'était confié sur la paternité et sur la manière dont ce rôle qu'il prend très à coeur avait changé le cours de son existence. À tel point que le sportif de 34 ans accepte aujourd'hui de se montrer avec femme et enfants. "Le fait d'avoir des enfants a changé le coeur de ma vie. Il n'y a pas que le basket. Il m'est arrivé de faire des nuits blanches à cause d'un match. Maintenant, quand je rentre chez moi et que je vois le sourire de mon fils, cela m'aide à mieux dormir", avait confié celui qui a fait ses adieux à l'équipe de France en août dernier – il a tiré sa révérence lors des Jeux olympiques de Rio.

TP, toujours le Frenchy mieux payé

Pour la quatrième année consécutive, Tony Parker décroche la palme du sportif français le mieux payé avec 19,6 millions d'euros de revenus sur l'année 2016, classement établi par L'Équipe magazine. Le meneur des San Antonio Spurs devance deux footballeurs, Paul Pogba (18 millions d'euros) et l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, qui complète le podium 15,6 millions d'euros amassés sur l'année écoulée.

Une donne qui devrait changer l'année prochaine puisque d'autres basketteurs français évoluant en NBA ont décroché des contrats juteux. À l'instar de son compatriote Rudy Gobert, prolongé pour 102 millions de dollars par le Utah Jazz en novembre dernier et qui pourrait le dépasser dès l'année prochaine.

Olivia Maunoury