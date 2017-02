Tony Romo : Sa belle Candice, soeur de Chace Crawford, est enceinte

Une heureuse nouvelle bien sûr, mais le timing, lui, ne s'avère pas idéal : s'il veut retrouver une place de numéro un, Romo, professionnel depuis 2003, va devoir quitter sa franchise de toujours et chercher à vendre ses talents ailleurs, ce qui implique un grand changement dans la vie de sa petite famille. Son épouse n'a d'ailleurs pas caché que c'était un sujet de préoccupation : "On n'en sait rien. On en sait autant que vous et, pour quelqu'un qui est maniaque de l'organisation [ce qui est évidemment une qualité chez un quarterback, NDLR], ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, a confié l'ex-Miss Missouri, à la tête avec une amie de longue date d'une marque de sprays pour enfants (Hawk + Sloane). Quand nous le saurons, je suis sûre que Tony ne manquera pas de vous en informer. Il y a tellement de variables. (...) J'évite de me faire du souci avant que cela arrive. On prendra les choses comme elles viendront."

Parfaitement rétabli et encore performant, Tony Romo n'envisage naturellement pas de prendre sa retraite. Ce qui n'empêche pas la belle Candice de se projeter pour lui, lui imaginant un avenir de consultant, bien sûr, ou d'acteur : "C'est totalement dingue, a-t-elle poursuivi, mais je suis sûre qu'il serait un bon acteur. Il a un bon équilibre entre ce côté planificateur et un côté créatif. Son sens du timing est impressionnant et nous nous y connaissons en films. Je ne sais pas si nous déménagerons à Los Angeles un jour dans cette optique, mais je crois vraiment qu'il serait bon là-dedans."

En 2012, après la naissance de son premier enfant, Tony Romo avait confié au magazine People combien cela avait renforcé les valeurs et l'amour au sein de sa famille. Il avait également eu des mots très tendres pour sa femme, capable de comprendre les exigences de la vie d'un sportif de haut niveau.