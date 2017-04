Tonya Kinzinger, touchée par un drame terrible, partage son chagrin

Tonya Kinzinger (48 ans) est très attristée.

Comme elle l'a fait savoir sur son compte Instagram jeudi 27 avril au petit matin, l'actrice révélée par la série Sous le soleil sur TF1 et ex-participante à Danse avec les stars 5 a tout récemment vu un couple d'amis affronter une épreuve terrible. Tonya a ainsi décidé d'en parler publiquement afin de solliciter l'appui et la compassion de chacun.

"Je crois beaucoup à l'énergie universelle et c'est pour cette raison que je vous demande d'avoir une pensée particulière aujourd'hui, d'amour et de soutien, pour des parents qui me sont très proches et qui viennent de vivre l'inconcevable, l'intolérable épreuve, perdre leur enfant... <3 #Love", a-t-elle lancé avec force en commentaire d'une photo la montrant en pleine méditation face à la mer.

Bien entendu, les abonnés de Tonya n'ont pas tardé à se joindre à cette pensée altruiste. "Toutes mes condoléances", "J'y crois aussi à cette énergie universelle, je serai donc en pensée avec eux lors de mon prochain moment de méditation", "C'est une bien triste nouvelle, personne ne devrait vivre cette épreuve. Toutes mes condoléances à tes amis", "Bon courage à vos amis dans cette douloureuse épreuve", pouvait-on notamment lire.