Top Chef 2017 : Maximilien éliminé, les anciens de retour, nouvelles brigades !

La semaine dernière, c'est Guillaume (brigade Michel Sarran) qui avait été éliminé de Top Chef 2017. Après de nouveaux défis, un autre candidat a été écarté du concours. Résumé de l'épisode du 15 mars 2017.

Retour des éliminés

Pour cette première épreuve, chaque binôme va travailler avec un candidat déjà éliminé – les équipes sont composées grâce à un tirage au sort. Eh oui, des anciens de Top Chef font leur retour. L'un d'eux aura même la chance de réintégrer le concours s'il remporte le challenge. Le thème de ce défi est "Faites-nous fondre avec un plat salé". Les candidats doivent faire preuve de créativité et de technique afin que leur plat fonde au moment de la dégustation.

Brigade Etchebest

– Franck qui fait équipe avec Kelly se lance sur une "daurade, déclinaison de choix, viennoise de persil, jus de daurade". Si entre eux tout se passe bien, ils rencontrent des difficultés avec les viennoises qui ne prennent pas.

– Jérémie travaille avec David. Ce dernier fait une proposition de recette jugée trop simpliste par Jérémie. Ils se mettent d'accord sur une "gelée de daurade, brunoise de carottes oranges et jaunes, asperges en sifflet, suprêmes de pamplemousse, écailles de betterave, fumet de daurade". Mais, durant la préparation, ils ont des visions très différentes du plat. David prend sur lui et écoute Jérémie.

Brigade Hélène Darroze :

– Giacinta fait équipe avec Carl. Elle est "dégoûtée" car il n'a pas beaucoup fait ses preuves dans le programme. Carl, gentil comme tout, suit les idées de la chef et le duo part sur une "glace salée au poireau, velouté de pommes de terre chaudes".

– Maximilien travaille avec Guillaume. Ils sont très heureux de faire équipe ensemble et Guillaume est très inspiré. Il propose de réaliser une "fleur de céleri confite, jus de viande, crème noisette et champignon, gelée et bouillon chaud". Guillaume veut prendre sa revanche et prend la place de leader au sein du duo. C'est alors que Maximilien réalise un jus trop piquant. En fait, il a confondu un poivron et un piment de Cayenne frais et doit rattraper le coup.

Team Michel Sarran :

– Alexis et Thomas s'entendent rapidement sur leur recette, un "céviche de daurade, gelée de brunoise de pomme, bouillon iodé, citronnelle, gingembre, ail".

– Julien travaille avec Jean-François. Le premier décide de laisser le lead au deuxième puisque c'est lui qui joue sa place ce soir. Ce dernier souhaite réaliser un "bouillon thaï, thon et huître, disque de purée".

Les chefs Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarran notent les assiettes à l'aveugle. Voici les résultats par ordre de dégustation.

Jérémie et David obtiennent un 14/20.

Maximilien et Guillaume ont une recette qui ne fond pas et qui pique. Résultat, 10/20.

Giacinta et Carl obtiennent la note de 11/20. Les chefs ont trouvé leur recette trop simpliste.

Julien et Jean-François séduisent et obtiennent un 16/20.

Alexis et Thomas ont de leur côté un 14/20.

Franck et Kelly obtiennent un 15/20.

Jean-François réintègre donc le concours Top Chef et participe à la prochaine épreuve tandis que Julien se qualifie directement pour l'émission de la semaine prochaine.

Une épreuve spécial barbecue...

Cette semaine, les candidats s'attaquent à un nouveau mode de cuisson, le barbecue ! Au milieu des champs, dans une ferme agricole, ils doivent créer une assiette gastronomique qui bluffera le jury, le tout avec un barbecue pour seul et unique outil de travail. Ils ont à leur disposition des champs remplis de fruits et légumes pour établir leur recette.

Une fois la cueillette faite, ils apprennent qu'exceptionnellement cette semaine il n'y aura pas de dernière chance. L'épreuve est donc éliminatoire.

– Jérémie réalise une "selle d'agneau, crémeux de patate douce, fleurs de courgettes farcies, noix de saint-jacques snackée, jus".

– Jean-François prépare un "magret de canard, saint-jacques, chorizo, fleurs de courgettes farcies, jus de tomates rôtis à l'ail. Une bonne idée sauf que son magret s'enflamme. Il tente de maîtriser le feu en espérant que ce qui reste dans son barbecue ne sera pas trop carbonisé.

– Franck se lance dans un "agneau en deux services, fleurs de courgettes farcies, pommes de terre fondantes, salade légumes crus, jus de tomates et poivrons".

– Maximilien qui n'est pas du tout à l'aise avec le barbecue ose le plat suivant : "poitrine de porc, raviole de pomme, raviole de radis noir, farce radis noir et huître, langue d'oursin". Une recette terre-mer risquée.

– Giacinta non plus n'est pas à l'aise. Elle espère séduire le jury avec une "truite, légumes braisés, sauce aux oursins et à la crème fumée, salade aux petit pois et herbes sauvages". Elle a du mal à gérer les cuissons mais a encore du temps pour rattraper le coup.

– Alexis adore cuisiner au barbecue, il l'a prouvé la semaine dernière. Très inspiré, il souhaite proposer une "truite grillée et fumée, purée de patate douce, purée d'ail et huîtres".

Les chefs dégustent les six plats à l'aveugle. Ils ont un coup de coeur pour ceux de Giacinta et Jean-François qui effectuent donc un joli retour dans la compétition. Alexis et Maximilien sont sur la sellette.

Nouvelles brigades !

Alors que les deux candidats sont en danger, coup de théâtre. Chaque chef ne peut plus épauler que deux cuisiniers et tout faire pour qu'ils soient les deux finalistes de Top Chef. Certains doivent donc oser se séparer d'un de leurs protégés et d'autres en accueillir des nouveaux.

Philippe Etchebest doit se séparer de Franck, Jean-François ou Jérémie. Il décide "d'abandonner" Jérémie. C'est un coup dur pour le cuisinier.

Hélène Darroze ne souhaite pas intégrer ce dernier à sa brigade contrairement à Michel Sarran. Jérémie fait donc désormais équipe avec Julien.

Si Alexis n'est pas éliminé, il ne fera donc plus partie de la team Michel Sarran et pourrait rejoindre l'équipe d'Hélène Darroze.

C'est ce qu'il se passe puisque Maximilien est le candidat éliminé cette semaine.