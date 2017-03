Top Chef 2017 : Guillaume éliminé, Philippe Etchebest imbattable !

La semaine dernière, c'est Kelly (brigade Hélène Darroze) qui a été éliminée de Top Chef 2017. À la suite de nouveaux défis, un autre candidat a quitté l'aventure ce 8 mars. Résumé de l'épisode.

Qui peut battre Philippe Etchebest ?

Voilà une épreuve corsée ! Les candidats doivent réaliser un plat gastronomique à base de pâtes et séduire un jury composé de deux grands chefs Meilleurs Ouvriers de France, Michel Roth et Dominique Toulousy. Surtout, ils doivent faire mieux que Philippe Etchebest qui a deux fois moins de temps pour réaliser son plat, c'est à dire 45 minutes. Si les brigades d'Hélène Darroze et de Michel Sarran participent officiellement à l'épreuve, en cachette, Franck et Jérémie, membres de l'équipe du MOF, doivent également tenter de dépasser leur maître !

Brigade Etchebest (qui travaille en secret)

– Franck espère battre son chef avec des "pâtes rigatoni, farce d'écrevisses, purée de champignons, jus d'écrevisses".

– Jérémie de son côté cuisine des "pâtes zitones, écrevisses, volaille et champignons".

Brigade Hélène Darroze :

– Maximilien, prépare de son côté des "ravioles d'écrevisses, sauce écrevisse" et joue les faux-cul avec Philippe Etchebest. Alors que le juré est son adversaire, il lance l'eau de ce dernier à bouillir afin de lui faire gagner du temps !

– Giacinta se lance dans un "risotto de spaghetti, jus de viande, espuma de parmesan". Pour un joli visuel, elle souhaite présenter ses spaghetti en forme de nid.

Team Michel Sarran :

– Alexis tente sa chance avec des "pâtes rigatoni, sauce mornay, tuile de fromage, farce champignons-risotto et coquillettes-lard".

– Guillaume ose des "pâtes, crème foie gras-câpres, crème noix-persil-estragon, crème aïl et foin".

– Julien qui rêve "d'enterrer" Etchebest prépare de son côté un "conchiglioni, brunoise de courgettes et poivrons aillée, chips de chorizo, caviar d'aubergine". Mais voilà, selon Michel Sarran, il met beaucoup trop d'ail, il doit rééquilibrer les saveurs.

Philippe Etchebest. Quarante-cinq minutes après les autres, le chef peut enfin débuter sa recette. Tel un lion, il court, hurle et se donne à fond. Afin de bien coller au thème, il décide de travailler la pâte à fond. Sa recette : "Spaghetti en poudre, tagliatelles, sauce champignon-comté-vin jaune, chantilly persillade". Mais en voulant aller vite, il fait tomber tous les éléments de sa persillade sur le sol. Il doit donc recommencer. Les candidats jubilent et Julien chante même "le lion est mort ce soir". En retard pour son dressage, Philippe Etchebest est aidé par Maximilien et termine à la seconde près !

Place à la dégustation. Michel Roth et Dominique Toulousy ne savent pas que l'assiette de Philippe Etchebest fait partie de la sélection. Seuls les plats jugés meilleurs que celui du chef-juré sont qualifiés pour le défi suivant. Mais voilà, l'assiette de Philippe Etchebest est la plus aimée. Donc, personne ne gagne l'épreuve ! Tous les candidats sont invités à tenter leur chance lors du défi suivant.

Le défi photo de Yannick Alléno

Pour cette deuxième épreuve, l'un des chefs français les plus renommés prend les commandes : le triple étoilé Yannick Alléno. Il demande aux candidats de réaliser des plats au visuel incomparable en s'inspirant du boudin aux pommes. Seules les assiettes les plus belles seront dégustées.

Brigade Etchebest

– Franck a une petite longueur d'avance sur ses camarades puisqu'il a travaillé plusieurs années pour Yannick Alléno. Il prépare un boudin aux pommes en trois services. Un avec des ravioles de pommes farcies au boudin, une soupe de pommes aux oignons. En deuxième service froid, une gelée de pommes tremblotantes avec un siphon boudin super allégé. Enfin, un croustillant pomme-boudin. "Si je ne suis pas sélectionné, j'arrête tout. Je deviens curé, de métier, je change tout", prévient-il.

– Jérémie part sur une "farce de boudin, cube de pommes gala confites, condiments de pommes golden, condiments acides, gelée de pommes vertes et cannelles". Mais tout ne se passe pas très bien pour lui qui, contrairement aux autres candidats, n'a pas un parcours très académique.

Brigade Hélène Darroze :

– Maximilien part sur un espuma de boudin, pommes confites et toast avec du boudin et des pommes.

– Giacinta va travailler le boudin comme un mille-feuille avec de la pâte à brick, champignons, pomme crue, mousse au boudin, compote de pomme à l'estragon. Une idée trop simple selon le chef. Elle ajoute donc une poudre de boudin, jugée mauvaise par l'étoilé.

Team Michel Sarran :

– Alexis joue l'originalité en fabricant un barbecue dans la cuisine de Top Chef pour cuire son boudin ! Il a aussi rôti ses pommes. Yannick Alléno est plutôt bluffé. Mais, le visuel ne semble pas emballer le chef autant que l'idée. Le candidat réalise donc une gelée de pommes pour que le résultat soit plus alléchant.

– Guillaume s'y connaît en dressage. Il est donc un des favoris de cette épreuve. Il se lance dans une raviole de sang, boudin et sang, pommes confites au cidre, gelée de pomme verte et poivre, crème de boudin. Le tout présenté en carré. "Je suis impressionné par la technique", lance Yannick Alléno. Ça se présente bien pour Guillaume.. Jusqu'à ce que la coloration de la raviole ne soit pas aussi belle que prévu.

– Julien n'est pas inspiré par le boudin. Il part dans tous les sens sans avoir une idée claire de ce qu'il veut faire. Le triple étoilé observe ce qu'il fait et le remet en place en lui demandant de nettoyer son plan de travail. Finalement, le cuisinier prépare une quenelle de boudin avec garniture de champignon, pomme caramélisée, purée de pommes de terre noix, vin jaune.

Place à la dégustation. Avant de pouvoir goûter les assiettes, Yannick Alléno doit choisir les quatre plus belles. Partagé, il en sélectionne finalement cinq, celles de Julien, Guillaume, Alexis, Franck et Jérémie. Après avoir goûté les assiettes, l'exceptionnel chef a craqué pour l'assiette de Julien. C'est elle qui figurera dans le magazine. L'assiette de Franck est ensuite qualifiée, comme celle d'Alexis.

Giacinta, Maximilien, Guillaume et Jérémie partent en dernière chance.

Dernière chance

Le thème de cette semaine est la "saint-jacques comme vous ne l'avez jamais vue".

– Giacinta part sur un "boudin de saint-jacques, purée de chou-fleur et cuir de saint-jacques".

– Maximilien se lance dans un "carpaccio de saint-jacques crues, salade de poivrons, mangue, concombre et radis, saint-jacques rôties".

– Guillaume mise tout sur l'originalité avec le plat "fleur de saint-jacques crue et chou, saint-jacques confites à l'anis vert".

– Jérémie prépare un "saint-jacques, carottes, orange".

À l'issue de la dégustation à l'aveugle, les chefs ont sauvé les plats de Maximilien et Giacinta. Tout se joue donc entre Guillaume et Jérémie. Malheureusement pour lui, c'est Guillaume qui est éliminé. Son assiette a été jugée trop acide.