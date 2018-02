Top Chef 2018 : Jeremy éliminé, tensions entre Geoffrey et Thibault

L'aventure Top Chef 2018 se poursuit sur M6 après l'élimination d'Ella, Thibaud et Franck. Cette semaine encore, ce n'était pas de la tarte pour les participants. Et un candidat a été éliminé.

Résumé du deuxième épisode.

Une épreuve royale

Première épreuve de taille pour les candidats de Top Chef encore en compétition. Cette semaine, c'est à Versailles, dans le cadre grandiose du potager du roi, que tous se sont rendus afin de cuisiner pour le chef triplement étoilé Christian Le Squer. Des binômes ont été formés pour les trois duels, celui qui l'emportait était qualifié pour la semaine prochaine. Les autres étaient soumis à l'épreuve suivante.

Camille et Jeremy (de la team Philippe Etchebest) étaient opposés à Mathew et Vincent (brigade de Michel Sarran) et avaient pour but de faire du chou-fleur un "plat de palace". Les premiers sont partis sur un "blini de chou-fleur, taboulé de choux-fleurs crus multicolores en vinaigrette, mousseline et pickles de chou-fleur". Un plat qui manquait de folie pour la star de Cauchemar en cuisine. Le beau blond – second de cuisine à l'Agathopède à Mettet en Belgique – a donc eu l'idée de faire une sauce au chocolat blanc. Une brillante initiative qui a quelque peu déstabilisé son partenaire. Le deuxième binôme a quant à lui opté pour un "couscous et espuma de chou-fleur, chou-fleur rôti au four, purée de chou-fleur sauce curry, chips de chou-fleur". Christian Le Squer a préféré cette assiette mieux dressée et plus subtile dans les saveurs. Mathew et Vincent sont donc qualifiés pour la semaine prochaine.

Franckelie et Victor (brigade Philippe Etchebest) avaient pour but de sublimer l'oignon. "Purée d'oignon, sabayon à l'huile de noix, oignons frits, oignons rouges en pickles, tuile de sarrasin" était l'intitulé de leur plat. Inquiet, leur mentor trouvait que l'ingrédient n'était pas assez sublimé. Ses protégés ont donc ajouté de gros oignons cuits au four. Face à eux, Tara et Clément (équipe d'Hélène Darroze) sont partis sur un "oignon cuit en croûte de sel, compotée d'oignons, crème d'oignons pétales d'oignons frits, bouillon de volaille au lard". Panique générale car l'une de leurs préparations n'a pas cuit comme ils le voulaient. Un détail qui n'a pas échappé à Christian Le Squer. Franckelie et Victor sont donc qualifiés pour la semaine prochaine.

Justine et Adrien (team Michel Sarran) faisaient partie du troisième duel et devaient mettre en avant un poisson, le lieu jaune. Leur idée ? Un "lieu jaune confit dans l'huile d'olive, gingembre, aneth, clémentine, crémeux de cresson, avocat brûlé, panko, ail, citronnelle". Si le premier duo n'a pas eu de problème de communication, l'entente était difficile au départ entre Geoffrey et Thibault (Hélène Darroze) qui ont pour habitude de travailler seuls. Ils ont heureusement fini par s'entendre pour mettre au point leur "lieu jaune cuit par la vapeur du fumet de poisson, carottes, fenouil". Ils ont bien fait puisque Christian Le Squer a désigné leur plat. Geoffrey et Thibault sont donc qualifiés pour la semaine prochaine.

Les candidats font le show

Challenge inédit et de taille pour Camille, Jeremy, Tara, Clément, Justine et Adrien : réaliser un show culinaire devant Jean-François Piège. Ils devaient terminer leur cuisine et dresser leur plat face à lui de façon spectaculaire. La pression était donc à son comble pour l'impressionner. Tous n'avaient qu'1h30 pour préparer le plat de leur choix.

Jérémy misait sur un "magret de canard, chou, beurre d'orange, bâtonnets de betterave chioggia". Pour bluffer le juré, il souhaitait faire un jus de canard et jus de chou... bleu. Une grosse prise de risque car même Philippe Etchebest n'avait jamais vu ça. Pourtant, son protégé a réussi devant lui... mais pas devant Jean-François Piège.

Camille a réalisé une "selle d'agneau viennoise au piment d'espelette, piperade poivron-tomate, caviar d'aubergine, jus d'agneau". Une fois devant Jean-François Piège, il a fumé son agneau minute.

Tara, très confiante, a choisi de réaliser deux show culinaires : fumer son tartare de crevettes sous cloche, puis congeler à l'aide d'une fontaine d'azote sa purée mangue/coriandre/basilic afin de créer une coque, puis la briser devant le chef.

Clément voulait réellement créer la surprise en misant sur une crevette lardée avec son bouillon. Son show ? Tout cuire devant Jean-François Piège pour que "ses sens soient mis en éveil" et le faire participer à son dressage. En parallèle, il préparait une purée et brunoise de potimarron afin de réaliser des sphères.

Justine, très angoissée, ne savait pas réellement sur quoi elle allait partir (nous non plus) au départ. Grâce à Michel Sarran, elle a repris confiance et a expliqué qu'elle préparait des gambas, artichauts barigoules et maïs. Pour son show culinaire, elle a flambé ses gambas.

Adrien partait sur un risotto de topinambour avec de la poitrine, du fois gras et de la feuille de chou liés dans un bethmale, une tomme des Pyrénées. Pour le spectacle, il a aussi misé sur le flambage.

Seules trois assiettes ont été dégustées en fonction du meilleur show culinaire : celles de Tara, Justine et Clément. Jean-François Piège a souligné un mariage des goûts plutôt réussi pour la première, beaucoup d'inventivité pour la deuxième et un beau mélange de saveurs pour la dernière. Après mûre réflexion, il a choisi de qualifier Clément. Tara et Justine rejoignent donc Camille, Adrien et Jérémy en dernière chance.

Dernière chance

Pour la première fois, les chefs pouvaient choisir quel candidat de leur brigade il souhaitait mettre en danger. Michel Sarran a préféré sauver Justine face à Adrien, Philippe Etchebest Camille face à Jeremy, tandis qu'Hélène Darroze n'avait pas le choix car Tara était la seule de son équipe.

Recette d'Adrien : "Ballottine de saumon farcie d'une farce fine de saumon et colrave, mousseline de colrave, tombée d'épinards, tomates et oignons"

Recette de Jérémy : "Pavé de saumon au four, pommes de terre, écrasé de chou-fleur et saumon cru, chou-fleur rôti"

Recette de Tara : "Saumon en écailles de carottes, purée butternut et gingembre, pesto d'herbes et de fanes de carottes"

Place à la dégustation et à la délibération. Si les chefs ont admis que la cuisson du saumon était maîtrisée, il ont regretté qu'il n'y ait pas assez de pesto et une trop petite quantité de nourriture dans l'assiette de Tara. Concernant Jeremy, Hélène Darroze, Jean-François Piège, Philippe Etchebest et Michel Sarran ont jugé que la vanille était trop présente et pour Adrien, que sa recette n'était pas assez assaisonnée. Verdict ? Jeremy a été éliminé.