Tori Spelling : Son fils harcelé sur Instagram, il s'inquiète d'être obèse

"Il a dit, 'Papa, est-ce-que je suis obèse ?' J'ai répondu, 'Ecoute fiston, il y a des gens malades dans le monde... Et ils ont besoin de faire ce genre de chose. Ils ont besoin de dire de mauvaises choses sur les gens. Pense-y mon fils. Tu as une vie bien remplie. Tu vas à l'école, au sport, tu penses avoir le temps d'aller sur Instagram, scroller les gens que tu suis et faire des commentaires négatifs sur quelqu'un ? Non. Tu ne l'as pas ce temps et si c'était le cas, tu le consacrerais à quelque chose d'autre.'"

Ce n'est pas la première fois que le comédien canadien de 52 ans s'exprime sur ce sujet. Déjà en janvier dernier, il s'était dit "horrifié et dégoûté" de lire des commentaires Instagram aussi virulents à l'encontre de ses enfants jugés "trop gros" ou "mal habillés". "Ils traversent différentes phases de croissance et même si nos enfants sont plus gros, peu importe. Ils sont heureux et en bonne santé, navré qu'ils ne ressemblent pas à des mannequins squelettiques. Les gens sont de toutes les formes et tailles. Qui êtes-vous pour juger."