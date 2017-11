TPMP – Canular homophobe : Où va l'amende de 3 millions d'euros ?

Jeudi 18 mai 2017, Cyril Hanouna avait choqué de nombreux téléspectateurs lors de son prime time intitulé TPMP ! Radio Baba. L'animateur de 42 ans avait réalisé un canular téléphonique pour lequel il s'était fait passer pour un homosexuel à la recherche de l'amour. Il avait téléphoné en direct à des gays séduits par sa fausse annonce coquine publiée sur un site de rencontres. Une séquence qui est loin d'avoir fait l'unanimité puisque plus de 47 000 plaintes avaient été déposées auprès du CSA.

Le gendarme de l'audiovisuel avait ainsi pris des mesures en juillet dernier : C8 avait été condamnée à payer une amende d'un montant de 3 millions d'euros. " Le CSA a estimé qu'en diffusant cette séquence, la société C8 a gravement méconnu le principe de respect de la vie privée, ainsi que son obligation de lutter contre les discriminations", écrivait le gendarme de l'audiovisuel dans un communiqué.

Selon les informations de Satellifax, ce n'est que le 28 novembre dernier que C8 a payé son dû. Et, comme l'expliquent nos confrères de Télé Loisirs, l'argent n'ira pas dans la poche du CSA, mais dans celle du Centre natio­nal du cinéma et de l'image (CNC), qui fait la promotion et soutient la création artistique française dans le domaine de l'image.