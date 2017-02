TPMP : Capucine Anav révèle avoir été amoureuse de Matthieu Delormeau...

Jeudi 9 février, Cyril Hanouna a invité ses chroniqueurs à faire une confession totalement inédite dès le début de Touche pas à mon poste (C8). Lors de cette séquence, Capucine Anav (25 ans) a révélé qu'elle avait longtemps été amoureuse (en secret) de l'un de ses collègues...

L'ex-star de NRJ12 a ainsi commencé : "Ma confession concerne quelqu'un de l'équipe. J'ai été très très amoureuse d'une personne autour de la table, il y a quelques années, avant que je travaille en télé." Et de poursuivre après avoir attisé la curiosité de l'assistance : "Je le regardais présenter Tellement vrai, j'étais folle amoureuse de Matthieu Delormeau ! Avant que j'apprenne que... bon bah... Voilà. (...) C'est pas une blague, j'ai jamais osé lui dire en fait !"

Évidemment, Cyril Hanouna n'a pas caché sa surprise totale tandis que le principal intéressé oscillait visiblement entre gêne et stupéfaction. "À l'époque, quand on m'a appelé pour être chroniqueuse sur le Mag et pour venir en invitée, j'étais tout excitée parce que j'allais enfin rencontrer Matthieu Delormeau", a-t-elle poursuivi. Une révélation aussitôt moquée par l'animateur de TPMP. "Et quand elle est arrivée, elle l'a vu en train de galocher Benoît Dubois !", a-t-il lancé avec humour.

Finalement, à la question de savoir si Capucine Anav trouvait toujours que Matthieu Delormeau (42 ans) pouvait être l'homme idéal, la jeune femme a répondu : "Maintenant non ! Mais il est beau, il est intelligent, il est drôle."

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !