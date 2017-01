TPMP fait du ski : Capucine Anav, sa "proposition" coquine à Énora Malagré !

Vendredi 20 janvier, C8 a dévoilé le très attendu prime TPMP fait du ski. En décembre dernier, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs – Énora Malagré, Caroline Ithurbide, Capucine Anav, Isabelle Morini-Bosc, Valérie Benaïm, Jean-Luc Lemoine, Benjamin Castaldi, Jean-Michel Maire, Gilles Verdez et Mokhtar – se sont rendus à Montgenèvre (station de ski des Hautes-Alpes) et l'ambiance était très chaude en coulisses.

C'est du moins ce qu'a raconté Énora Malagré hier en direct. "Après une journée de tournage, le soir on dînait ensemble, chacun va se coucher et puis une bonne quarantaine de minutes après, alors que je suis en pyjama sous la couette, j'entends quelqu'un gratter à la porte. J'ai ouvert et j'ai vu notre Capucine qui m'a fait une proposition de câlin", a révélé la chroniqueuse.

Gênée par cette révélation, Capucine Anav a voulu s'expliquer : "J'avais juste envie d'essayer d'embrasser une fille." C'est alors qu'Énora Malagré a apporté une précision de taille : "Tu m'as proposé un peu plus..." Sans nier cette nouvelle révélation, l'ex-Secrétiste a continué : "J'avais besoin de réconfort, j'étais célibataire." Inutile de dire que cette confidence a beaucoup fait réagir les chroniqueurs. C'est finalement avec une boutade d'Énora que le sujet a été clos : "Ça me gênait parce que Capucine était encore couple mais maintenant qu'elle est célibataire..."

Autre moment hot de cette folle soirée, le jeu de séduction entre Caroline Ithurbide et Jean-Michel Maire (à découvrir dans notre magnéto). Malheureusement pour JMM, la belle Caroline n'est pas célibataire, elle a néanmoins proposé de lui présenter une de ses soeurs.

Le prime TPMP fait du ski, marqué des défis lancés aux chroniqueurs a vu la victoire de Jean-Luc Lemoine. Grâce à l'humoriste, l'association Nathan le combat d'un ange, a gagné 10 000 euros.

L'émission a été suivie par 1,5 million de fanzouzes, soit 7,3% du public et 12,8% des ménagères. Un excellent score !