TPMP - Géraldine Maillet : Nouveau clash contre Kim Glow et mise au point

Mercredi 18 avril, Kim Glow des Anges 9, était de passage dans Touche pas à mon poste sur C8. Une apparition qui a beaucoup agacé la chroniqueuse Géraldine Maillet, surtout lorsque la bimbo a fait savoir qu'elle ne connaissait pas Benoît Hamon. Le soir même du passage de Kim Glow dans TPMP, la littéraire de la bande de Cyril Hanouna avait fait part de son mécontentement sur Twitter : "Si j'avais été sur le plateau de @TPMP, je n'aurais pas ri devant @kimglowofficiel. J'aurais plutôt pleuré ou crié..." Ce à quoi Kim avait répondu avec un émoticône doigt d'honneur : "Vous n'aurez certainement pas crier sur moi (sic), car vous n'avez pas de leçon à me donner vous n'êtes personne à mes yeux Madame prétentieuse."

Quelques jours plus tard, l'ex-mannequin de 45 ans devenu écrivain revient sur cette altercation. "Je ne suis pas surprise par cette réponse", a-t-elle tout d'abord déclaré à TVMag. Et de poursuivre : "Je vois qu'ils [les candidats de télé-rélaité, NDLR] ont une manière de parler très véhémente avec beaucoup de gros mots. Ce sont souvent des réponses très formatées dans le bas de gamme." Puis, la chroniqueuse a tenu à expliquer pourquoi elle s'est emportée contre Kim. "Il ne s'agit pas de donner des leçons mais je trouve que de ne pas avoir conscience de l'environnement dans lequel on vit et juste être venue pour montrer son film - où elle s'est mis la graisse des cuisses dans les fesses ou je ne sais où - c'est un peu inconscient. Ils disent être des modèles pour la jeunesse, ils sont regardés et je trouve important de dire aux jeunes qu'il faut aller voter. C'est un droit et un devoir." A bon entendeur...