TPMP : Gilles Verdez furieux contre Michel Cymes : Il dénonce sa "lâcheté"

L'affaire Michel Cymes /Gilles Verdez n'a pas encore fini de faire parler d'elle. Vendredi 9 novembre 2018, le chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) a souhaité adresser quelques mots à son rival dans l'émission, qui était exceptionnellement animée par Benjamin Castaldi.

Etant persuadé que Michel Cymes a envoyé une lettre par le biais de son avocat pour le faire virer, Gilles Verdez s'est indigné : "La lâcheté, ce n'est pas de bonne guerre. Moi j'admets toutes les critiques. Je suis très dur dans mes critiques et on peut l'être avec moi. Mais faire envoyer des lettres à ses avocats, à la chaîne, à Cyril, pour demander ma tête... Appeler les hauts responsables de Canal + pour demander que je sois viré, ce n'est pas digne de Michel Cymes ! S'il a du courage, qu'il cesse ses lettres, qu'il m'appelle directement, je répondrai ! Ou qu'il vienne, ou que nous allions boire un café. Le mieux serait qu'il vienne là et qu'on parle de ça entre hommes. Mais pour ça, il faut du courage."

Mais sa collègue Isabelle Morini-Bosc a rapidement précisé qu'elle avait contacté Michel Cymes. Et le médecin et chirurgien français spécialisé dans l'ORL a assuré qu'il n'a jamais demandé à ce que Gilles Verdez soit viré de TPMP. De quoi calmer légèrement le chroniqueur de 54 ans.

Pour rappel, Michel Cymes n'a pas apprécié que Touche pas à mon poste qualifie son émission Aventures de médecine de programme "racoleur", le 17 octobre 2018. Il a donc envoyé une lettre à C8 pour demander à ce que l'équipe de Cyril Hanouna ne critique plus son programme. Le médecin de 61 ans a également précisé qu'il veillerait à ce que l'équipe de TPMP ne dénigre plus les "témoins qui font confiance à ses équipes". Une rumeur affirmait que l'ancien acolyte de Marina Carrère d'Encausse avait demandé le renvoi de Gilles Verdez. On sait désormais que cela est faux.