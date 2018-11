TPMP – Gilles Verdez viré à cause de Michel Cymes ? Outré, le docteur balance

Depuis qu'a éclaté l'affaire opposant Karine Ferri à Cyril Hanouna et à l'équipe de Touche pas à mon poste (C8), un autre animateur s'est manifesté. En effet, Michel Cymes a lui aussi souhaité régler ses comptes avec le trublion du PAF et ses chroniqueurs qui avaient estimé le 17 octobre 2018 que son émission Aventures de médecine (France 2) était "racoleuse". Depuis, il a mis en garde TPMP via une lettre écrite avec son avocat. À l'antenne de C8 hier, jeudi 8 novembre 2018, Cyril Hanouna a répliqué. Au lendemain de cette réponse, Michel Cymes a de nouveau réagi.

Devant les téléspectateurs, l'animateur star de la chaîne a affirmé que, dans sa lettre, Michel Cymes avait demandé à C8 d'écarter Gilles Verdez sans quoi il n'accepterait plus les invitations d'émissions diffusées par le groupe Canal+. Une requête qui a fait sortir Cyril Hanouna de ses gonds : "Je vous le dis, si Gilles Verdez s'en va, je partirai bien entendu avec lui. Il est hors de question que je lâche Gilles Verdez. C'est son travail. Les dirigeants du groupe Canal n'ont, bien sûr, pas écouté Michel Cymes."

Michel Cymes dément vouloir faire virer Gilles Verdez

Ce vendredi 9 novembre 2018, le médecin de 61 ans dément, par le biais de son avocate maître Florence Watrin, auprès du blog de Jean-Marc Morandini avoir évoqué un quelconque renvoi de Gilles Verdez. "Monsieur Michel Cymes dément formellement ces rumeurs infondées et malveillantes", peut-on lire dans ce droit de réponse. Plus encore, l'avocate précise que l'animateur n'a "pris sur ce sujet aucune position" autre que celle déjà exprimée "en toute transparence".

Pour rappel, l'équipe de TPMP avait indiqué que le sujet traité dans l'émission Aventures de médecine – qui n'était autre que les troubles de la sexualité – était racoleur. "Même avec un thème racoleur comme ça, ça ne marche pas (...). Quand est-ce qu'ils vont comprendre ?", avait lâché Matthieu Delormeau. Et Gilles Verdez de balancer : "C'est la fin de l'illusion de Michel Cymes. À chaque fois, vous me rétorquez que c'est l'animateur préféré des Français. Mais personne ne le regarde ! Je ne sais pas qui l'aime, mais je pense que l'on aime le détester. Moi, je le déteste sans l'aimer. C'est un mauvais animateur, il n'a pas de talent. (...) C'est un scandale du service public."

Des propos qui avaient touché le médecin le plus célèbre du PAF en plein coeur. "Je trouve ça insupportable de voir les témoins de l'émission, qui nous ont fait confiance en acceptant de se dévoiler devant les caméras, être attaqués", avait-il déploré. Affaire à suivre...