TPMP : Jessica Thivenin (Les Marseillais) moquée, elle réagit !

Jessica Thivenin a toujours revendiqué le fait de ne pas avoir beaucoup de "cultivation".

Dans Les Marseillais (W9), télé-réalité qui l'a révélée en 2014, la jolie blonde enchaîne souvent les phrases et les séquences cultes. On se souvient notamment de la fois où elle n'a pas reconnu Nelson Mandela sur un tableau, lors de la saison tournée en Afrique du Sud (2016). "C'est un pape qui est en Argentine ? Ce n'est pas un président ou un roi", a-t-elle également déclaré lors du premier épisode des Marseillais South America, lundi 27 février. Des bourdes qui amusent l'équipe de TPMP (C8).

Régulièrement, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs se moquent donc gentiment de la petite amie de Nikola Lozina. Des railleries qui sont loin d'affecter Jessica. "J'assume totalement, je sais que je n'ai pas un bac +18. D'ailleurs, je n'ai même pas le bac ! (Rires.) Je le vis très bien, je suis quelqu'un de spontané. Je vais parfois sortir des mots qui ne sont pas français mais ce n'est pas grave. En me voyant dans TPMP, je me dis parfois : 'Mais qu'est-ce que je suis bête !' Mais parfois, je ne vois même pas où est la faute", a-t-elle confié au cours d'une interview pour TV Mag.

Ce manque de culture, l'ancienne petite amie de Julien Tanti peut même en faire un atout. Pour preuve, cela lui a valu d'être repérée par Cyril Hanouna. Au cours de l'émission Touche pas à mon poste du 28 février, le trublion de C8 a admis avoir songé à la recruter. Pour sa part, Énora Malagré a assuré que c'était "une fille très intelligente" : "Elle est complètement sous enclos avec W9, elle ne peut aller sur aucune autre télévision. Elle rêverait de faire TPMP mais elle ne peut pas car W9 ne la laisse pas faire. C'est une star, elle a des millions de followers sur Instagram. Elle négocie ses tarifs de placements de produit, vous n'imaginez même pas les sommes. Elle est très maligne, elle est en train de devenir une sacrée chef d'entreprise. Bravo mademoiselle."

Incroyable !