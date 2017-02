Jessica (Les Marseillais) trompée par Nikola ? Elle réagit enfin !

Mardi 21 février était organisée l'avant-première des Marseillais South America (W9), au cinéma Gaumont Marignan à Paris. A cette occasion, Jessy Errero, Julien Tanti, Kevin Guedj, Paga, Carla Moreau, Montaine Mounet, Matthieu Lacroix, Xavier, Manon Rey Vandoorsselaere et Jessica Thivenin étaient présents afin de rencontrer leurs fans et répondre aux questions des journalistes. Et cette dernière a profité d'un entretien avec Sam Zirah pour s'exprimer sur les rumeurs d'infidélité qui ont couru en décembre dernier.

A cette période de l'année, son petit ami Nikola Lozina s'est rendu en boîte de nuit sur Paris avec des amis. Et une rumeur selon laquelle il aurait terminé la soirée à l'hôtel avec une vite s'est répandue comme une traînée de poudre. Pourtant, le Belge - vu dans Les Princes de l'amour 3 et Les Ch'tis et les Marseillais VS Le reste du monde (W9) - n'aurait rien à se reprocher si l'on en croit Jessica : "Cette fameuse soirée, oui il était avec des collègues qui ont ramené des filles à l'hôtel. Mais je l'ai eu au téléphone après (...). Il ne m'a jamais trompée."

La meilleure amie de Stéphanie lui a en a voulu malgré tout. La raison ? Il n'aurait jamais dû suivre ses amis, sachant que ses moindres faits et gestes sont scrutés à la loupe : "Je lui en ai voulu. On était en froid pendant quelques jour et on s'est disputés parce que je lui ai dit que quand j'allais en booking avec des amies, elles ne ramenaient pas de mecs parce que ça peut faire parler vite (...). Il a regretté et m'a dit qu'il n'avait pas fait attention."

Heureusement, les tourtereaux ont eu le droit à un happy end. A l'occasion des 27 ans de sa belle, le 26 décembre, Nikola a fait le déplacement dans le sud de la France et lui a ramené un magnifique bouquet de roses. Il était donc tout pardonné : "Après c'est passé. Je ne vais pas lui faire la gueule toute la vie, c'est quand même quelqu'un de bien." Jessica a toutefois précisé qu'elle aurait mis un terme à leur relation s'il avait vraiment été infidèle : "La tromperie, je ne pardonnerai plus jamais (...). Nikola sait ce que j'ai vécu avec Julien."

Pour rappel, la jolie blonde et Julien se sont mis en couple en 2013. Et les deux candidats ont connus de nombreuses rupture à cause des infidélités du Marseillais, avant de rompre définitivement lors du tournage des Ch'tis VS Les Marseillais en 2014.