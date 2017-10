TPMP – Jessy (Les Marseillais) très émue : "La production m'a influencée"

Actuellement à l'écran dans Les Marseillais VS Le reste du monde (W9), Jessy Errero va mal. Invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) en compagnie de sa mère Elisabeth mardi 17 octobre 2017, la jeune femme raconte, au bord des larmes, sa descente aux enfers et charge la production de l'émission de télé-réalité.

"On sait qu'il faut du clash, du buzz et des histoires d'amour, sinon personne ne regarde", confie Jessy. Et de pointer du doigt les méthodes des équipes : "On a fait exprès de m'envoyer dans l'émission, la première, sans mon copain. À peine arrivée, la production m'a influencée en me disant : 'Valentin, c'est pas un mec pour toi.' Je reconnais que j'ai été totalement naïve et influençable."

De son côté, Elisabeth explique que sa fille a sombré dans la dépression. "Heureusement qu'elle a eu sa famille pour la remonter, lance-t-elle, en colère. Elle a fait n'importe quoi, je ne l'ai pas reconnue. Elle a été influencée. Elle sortait avec Pierre, Paul, Jacques. Elle se montrait nue alors qu'elle ne le fait jamais d'habitude."

Si aujourd'hui Jessy garde un mauvais souvenir de son aventure dans Les Marseillais, elle ne regrette pas pour autant sa participation. "Je suis ici parce que j'ai fait Les Marseillais. Donc je ne vais pas dire que je regrette de l'avoir fait. Ça peut m'ouvrir d'autres portes", indique celle qui souhaite se lancer dans la comédie ou la danse.

