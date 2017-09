Jessy (Les Marseillais) infidèle à Valentin Léonard : "J'ai merdé"

Alors qu'elle était en couple avec Valentin Léonard lors du tournage des Marseillais vs Le reste du monde (W9), Jessica Errero (alias Jessy) n'a pu s'empêcher de se rapprocher d'Anthony Matéo. Manque de chance, son boyfriend a vite découvert son petit jeu à son arrivée dans la villa, il a donc piqué une grosse colère.

Le couple n'a pas tardé à se séparer et la belle brune s'est rapidement consolée dans les bras d'Anthony. Une décision qu'elle a vite regrettée comme elle l'a expliquée sur Twitter mardi 19 septembre 2017. Après avoir admis qu'elle avait "merdé" et fait "du gros n'importe quoi", Jessy a confié qu'elle méritait toutes les insultes qu'elle recevait.

En revanche, elle a tenu à rappeler que "tout le monde [faisait] des erreurs". Et cette erreur lui a permis de se rendre compte que Valentin était l'homme de sa vie : "J'ai peut-être été une moins que rien à ce moment là, je confirme et je m'en veux terriblement encore aujourd'hui. Maintenant, ce que je sais, c'est que je l'aime. (...) Je me suis aperçue en le perdant que c'est lui et personne d'autre."

Espérons pour la jeune femme que cela lui a bel et bien servi de leçon.