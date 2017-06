Valentin Léonard, célibataire : "Je ne me suis jamais senti aussi humilié"

C'est officiel, Valentin Leonard et Jessy Errero ne sont plus ensemble. Le duo qui s'était formé lors de la sixième saison des Marseillais South America et qui a d'ailleurs participé au programme Moundir et les apprentis aventuriers 2 n'en est plus un, le beau gosse l'a confirmé sur ses divers réseaux sociaux.

Tout était pourtant très bien parti entre eux. Malgré une première infidélité durant le tournage en Argentine avec Kevin et une seconde plus récemment dans l'émission de W9, toujours avec le meilleur ami de Julien Tanti, Valentin pardonnait tout à son ex-petite amie... mais c'en est assez.

Sur Face­book, le jeune homme a changé son statut pour s'af­fi­cher tout d'abord "céli­ba­taire". Puis, dans un message, il a confirmé que tout était fini entre Jessy et lui : "Une histoire qui se termine, il est temps de passer à autre chose. Zéro respect." La mère de la principale intéressée a même réagi à son message : " Je suis la maman de Jessy et je te soutiens, tu es un garçon extra­or­di­naire... que de la merde la télé-réalité. Je lui avais dit de ne pas rentrer dans l'aven­ture sans toi", lâche-t-elle. Sa fille se serait en effet envolée pour la nouvelle saison des Marseillais vs le reste du monde à laquelle parti­cipe égale­ment Kevin.