Jessy et Valentin (Les Marseillais) : Le couple prêt à passer un cap !

Jessica Errero, alias Jessy, est une femme heureuse et ne le cache plus !

Au début du tournage des Marseillais South America (W9), c'est avec Kévin Guedj que la jeune danseuse s'est mise en couple. Leur histoire d'amour n'a malheureusement pas duré bien longtemps, pour une raison qui est pour l'heure inconnue. Néanmoins, Jessy n'a pas tardé à retrouver l'amour dans les bras de Valentin Leonard (Moundir et les apprentis aventuriers).

Le beau brun, qui a récemment débarqué dans Les Marseillais, s'est d'ailleurs épanché sur le sujet au détour d'une interview pour nos confrères de Purebreak. "On s'est rapprochés naturellement sans aucune ambiguïté. On a le même caractère. J'apprécie aussi le fait que ce soit une fille simple et naturelle. Je déteste les filles superficielles (...). Maintenant on est ensemble et je suis très heureux", a-t-il admis dans un premier temps.

L'ancien petit ami d'Aurélie Dotremont a ensuite expliqué qu'ils n'ont pas officialisé leur relation après le tournage car ils souhaitaient voir si cela pouvait fonctionner. Une fois sûrs de leur coup, Valentin et Jessy ne se sont plus cachés et ne le regrettent aucunement : "On peut dire que je suis amoureux. Ça me fait bizarre de dire ça (rires). Je n'ai pas eu beaucoup de relations longues, je ne m'accroche pas forcément."

Mais il faut croire que Jessy pourrait être la bonne, car Valentin se verrait bien emménager avec l'ex-candidate de The Dancers (TF1) et Coup de jeune à Vegas (NRJ12) : "On en parle, ça fait partie de nos projets. Dès le début, on ne s'est pas dit qu'on allait être 24/24h ensemble, ça nous a permis d'apprendre à nous connaître. Maintenant, ça fait plusieurs mois qu'on est en couple et du coup pourquoi pas emménager ensemble. Je serais prêt à partir vivre à Marseille. Mais il ne faut pas faire les choses trop vite, ça serait dommage de gâcher notre relation."

