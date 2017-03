Jessy (Les Marseillais) : Couple avec Kevin, tensions avec Carla... Confidences

Désireuse de vivre une nouvelle expérience et de voir de nouvelles opportunités s'offrir à elle dans le milieu de la comédie et de la danse, Jessica Errero (alias Jessy) s'est envolée pour l'Argentine, pour le tournage des Marseillais South America. Une décision mûrement réfléchie qu'elle ne regrette aucunement.

En plus d'avoir rencontré de belles personnes comme Jessica, son coup de coeur de l'aventure, l'ancienne petite amie de Rayane Bensetti a trouvé l'amour dans les bras de Kevin Guedj. "Ce qui m'a séduite, c'est qu'il est drôle, très attachant et très gentil. Je le trouve mignon, mais ce n'est peut-être pas le physique sur lequel je me serais retournée dans la rue en temps normal. Mais il a la tchatche avec les filles", nous a-t-elle confié en exclusivité.

Toutefois, il était hors de question pour la jolie brune de céder à ses avances dès le premier jour : "Même si je savais qu'il allait à droite à gauche, je me suis dit que je devais réussir à le faire changer. Ma technique était de le faire beaucoup galérer pour qu'il y ait déjà un bisou. Je voulais aussi lui montrer que rien n'était acquis et qu'il me plaisait mais que si je n'avais pas le feeling, ça ne pouvait pas fonctionner. Je ne suis pas du tout une fille collante et naïve comme il a pu avoir dans les précédentes aventures, comme Carla."

Un détail qui a fait la différence puisque le meilleur ami de Julien Tanti a tout fait pour la séduire, quitte à ne pas là lâcher. Un détail qui n'a pas échappé à Jessica : "Il me suivait toujours, il me faisait des câlins tout le temps... Au final, j'étais indécise. J'aimais qu'il soit derrière moi parce que ça montrait qu'il ne voulait que moi pendant l'aventure, mais au-delà de ça, ça me saoulait qu'il soit trop derrière moi. Il ne savait pas trop comment faire avec moi." La jeune femme a tout de même fini par succomber à son charme.

Ce n'est pas du tout passé avec Carla

Leur histoire d'amour n'aura finalement pas duré au-delà du tournage. De quoi déprimer Jessy ? Pas vraiment puisqu'elle a rapidement trouvé l'amour dans les bras de Valentin (Moundir et les apprentis aventuriers), qui fera une apparition dans Les Marseillais : "Quand je l'ai vu, je me suis dit que c'était le genre de mec qui se la racontait. Mais pas du tout ! C'est quelqu'un de très entier et de très respectueux. Ça se passe très bien entre nous. Il a déjà rencontré ma famille. Il a tout ce que je recherchais chez un homme."

En revanche, c'était loin d'être le grand amour avec Carla comme elle nous l'a expliqué : "C'est une personne avec qui ce n'est pas passé du tout parce qu'elle a une personnalité que je n'apprécie pas forcément. Je déteste les personnes qui jouent un rôle, qui en font trop, qui font les princesses. C'était trop du fake à mes yeux." Puis, après avoir assuré que la jeune femme était toujours amoureuse de Kevin, Jessy a qualifié l'accueil glacial qu'elle a réservé à Virgil de "manque de respect total".

Espérons donc qu'elle ne la croisera pas dans une prochaine émission, car Jessica nous a avoué qu'elle pourrait prochainement faire son retour à la télévision. Elle continue également à passer des castings afin de décrocher des rôles dans des séries ou des films.

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.