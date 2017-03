Rayane Bensetti en colère contre Jessy (Les Marseillais) ? Elle nous répond !

Le 27 février dernier, Jessica Errero (alias Jessy) a fait son retour dans Les Marseillais South America (W9) aux côtés de Julien, Jessica, Kevin, Paga, Stéphanie, Carla, Montaine, Liam Di Benedetto, Matthieu Lacroix, Xavier et Manon Rey Vandoorsselaere. Et dès son arrivée, la jeune femme a fait parler d'elle. La raison ? Elle a admis dans son portrait être l'ancienne petite amie de Rayane Bensetti. Une information qui a rapidement fait le tour de la Toile, de quoi agacer quelque peu l'ex-acteur de Clem (TF1).

"On s'est parlé pour mettre les choses au clair parce qu'il n'était pas du tout au courant que j'allais dire ça dans mon portrait. Je peux comprendre pourquoi il l'a mal pris d'un côté. Sa vie privée a éclaté au grand jour et il n'a pas forcément envie qu'elle soit exposée (...). Je me suis excusée parce que c'est vrai que ce n'était des choses à faire", nous a confié Jessy.

Et de préciser que si elle a parlé du complice de Denitsa Ikonomova, ce n'était pas du tout pour faire le buzz : "Pas mal de Marseillais pensaient que c'était le cas. Comme je l'ai dit, si j'avais voulu faire le buzz, je l'aurais fait avant. Après qu'il a parlé de moi dans TPMP, on m'a appelée pour faire des interviews, mais j'ai refusé." Heureusement, "tout va bien" aujourd'hui entre les anciens tourtereaux. Rayane Bensetti n'a pas nourri de rancoeur envers l'ex-participante de The Dancers (TF1 en 2014) ou Coup de jeune à Vegas (NRJ12 en 2015).

