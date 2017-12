TPMP : Violentes et multiples chutes en direct !

Le numéro de Touche pas à mon poste (C8) diffusé ce mardi 19 décembre 2017 a été riche en séquences amusantes. En effet, en début d'émission, Cyril Hanouna a proposé un jeu à ses chroniqueurs. Divisés en deux équipes, les bonnets blancs et les bonnets rouges, ils ont joué à la boule au prisonnier, un dérivé hivernal du mythique jeu la balle au prisonnier.

Le principe ? Chaque chroniqueur doit viser un membre de l'équipe adverse avec une boule de neige. C'est l'équipe de Maxime Guény qui remporte le jeu et ce dernier est invité à monter sur une estrade. Flairant le mauvais coup, le chroniqueur évite de justesse un seau de liquide bleu.

Seulement, quelques secondes plus tard, c'est un cameraman de TPMP qui glisse sur le liquide et chute à terre. Et Maxime Guény finit lui aussi par être pris au piège. Après avoir pris des nouvelles du cameraman, le chroniqueur tombe à son tour à terre... à deux reprises !

Avant eux, d'autres chroniqueuses de TPMP avaient brutalement chuté sur le plateau, amusant ainsi les téléspectateurs. Parmi elles, Valérie Benaïm, Capucine Anav ou encore Caroline Ithurbide...