Trèbes - Mort d'Arnaud Beltrame : Les hommages émus des personnalités au héros

Entre la vie et la mort depuis la prise d'otages au supermarché de Trèbes (Aude) vendredi midi (23 mars 2018) par le terroriste Redouane Ladkim, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, 44 ans, a succombé dans la nuit de vendredi à samedi à ses blessures. Emmanuel Macron a été parmi les premiers à rendre hommage en ce samedi 24 mars à l'officier, "tombé en héros" et qui mérite "respect et admiration de la nation tout entière".

Arnaud Beltrame, qui s'était proposé en échange d'un autre otage auprès du jihadiste auteur des attaques de Trèbes et Carcassonne, a fait "preuve d'un courage et d'une abnégation exceptionnels", a ajouté le chef de l'Etat dans un communiqué. "Au coeur de l'action, le lieutenant-colonel Beltrame a fait preuve d'un sang-froid exceptionnel et a illustré les vertus militaires d'une manière éclatante", a-t-il souligné. Le gendarme héroïque, marié et sans enfants, était "sorti major" de sa promotion de l'Ecole militaire de Saint-Cyr Coëtquidan en 1999, ses supérieurs "notant en lui un militaire qui se bat jusqu'au bout et n'abandonne jamais". Il avait rejoint l'actuel GIGN en 2003 et avait été "déployé en Irak en 2005 où il fut décoré de la croix de la valeur militaire avec citation à l'ordre de la brigade" en 2007. Il avait également été commandant de compagnie au sein de la Garde Républicaine et a "assuré pendant quatre ans la sécurité du palais de l'Elysée". "Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame est mort au service de la nation, à laquelle il avait déjà tant apporté. En donnant sa vie pour mettre un terme à l'équipée meurtrière d'un terroriste djihadiste, il est tombé en héros", a conclu le président français.

De nombreuses personnalités l'ont imité, bouleversées par la mort d'Arnaud Beltrame. "Donnons à ce Monsieur le nom d'une avenue très passante, au coeur de Paris. Pour que notre mémoire reste en éveil quand l'émotion du moment sera retombée. Que plus tard, des enfants demandent à leurs parents : 'c'était qui, Arnaud Beltrame ?' Respect, tristesse et gratitude", note fort justement Thomas Sotto. "A tous les assassins planqués, qui cherchent une grandeur éternelle dans la violence... Avant de tuer des innocents et de mourir en crétins, méditez la leçon du héros Arnaud Beltrame : ce n'est pas en tuant qu'on devient un martyr, mais en sauvant des vies", souligne de son côté Raphaël Enthoven.