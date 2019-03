Trey Parker (South Park) divorce : avec Boogie, c'est fini...

Si son "mariage" artistique avec Matt Stone, qui a produit des fruits opulents - entre la saga d'animation corrosive South Park et le hit de Broadway The Book of Mormon -, semble indestructible 30 ans après leur rencontre sur les bancs de l'Université du Colorado à Boulder, Trey Parker est moins heureux dans sa véritable vie de couple : à 49 ans, le père des personnages de Stan, Kyle, Cartman et Kenny divorce pour la seconde fois.

The Blast et Page Six, la rubrique showbiz du New York Post, rapportent en effet que Trey Parker a demandé le divorce de Boogie Tillmon, qui était sa femme depuis 2013 et lui a donné une fille aujourd'hui âgée de 5 ans, Betty. D'après les documents enregistrés par le tribunal, auxquels les deux médias américains ont eu accès, le co-créateur de South Park a déposé sa requête mardi 5 mars 2019, établissant la date de la séparation du couple au 28 février et motivant sa demande par des "différends irréconciliables" - la raison standard. Concernant la garde de Betty, légale et physique, il souhaite qu'elle soit partagée. Il ne devrait pas non plus y avoir de conflit majeur sur l'aspect financier, puisque le couple avait signé un contrat de mariage, en vertu duquel Trey Parker demande à la cour d'être déchargé de toute pension alimentaire.

Trey Parker avait entamé sa relation avec Boogie Tillmon après l'échec en 2008 d'un premier mariage, avec Emma Sugiyama, qui dura seulement deux ans.

Matt Stone, pour sa part, est plus heureux en amour : depuis en 2001, il est en couple avec Angela Howard, qu'il a connue lorsqu'elle travaillait pour la chaîne Comedy Central. Ils se sont mariés en 2008 et sont les parents de deux enfants.