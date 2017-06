Twiggy et Jerry Hall : Sexagénaires amoureuses face à Josh Hartnett, futur papa

Cet été encore, la Royal Academy of Arts attend des milliers de visiteurs, spécialistes et curieux ! Tous auront la chance d'apprécier les oeuvres de la Summer Exhibition de l'établissement, conçues par des artistes de renommée internationale. Une poignée de privilégiés a été conviée, ce mercredi 7 juin, au vernissage de l'expo. Twiggy (dont le vrai nom est Lesley Lawson, née Hornby) et Jerry Hall en faisaient partie. Les deux stars britanniques de 67 et 60 ans se sont rendues à Burlington House accompagnées de leurs époux respectifs Leigh Lawson et Rupert Murdoch.

Respectivement vêtues d'un manteau rose (assorti à un chapeau et des chaussures) et d'un tailleur pantalon et de ballerines dorées, Twiggy et Jerry Hall ont fait sensation sur le tapis orange de la Royal Academy of Arts, déroulé pour l'occasion. D'autres célébrités y ont défilé, dont l'acteur Josh Hartnett et sa compagne Tamsin Egerton, enceinte de leur deuxième enfant, Kit Harington, Ellie Bamber, Joely Richardson et la Française Stacy Martin (prochainement à l'affiche de Le Redoutable réalisé par Michael Hazanavicius, avec Bérénice Béjo et Louis Garrel).

La chanteuse Florence Welch (du groupe Florence + The Machine), les mannequins Arizona Muse, venue au bras de son fiancé Boniface Verney, Daisy Lowe et Mary Charteris, ainsi que les créateurs Alice Temperley, Roksanda Ilincic et Rupert Sanderson figuraient également sur la prestigieuse liste d'invités de la preview de la Royal Academy of Arts.

La Summer Exhibition 2017 de la galerie londonienne ouvrira ses portes au public le mardi 13 juin.