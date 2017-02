Josh Hartnett : Sa chérie Tamsin Egerton est enceinte de leur deuxième enfant

Heureux événement en vue pour le beau Josh Hartnett. Selon People, l'acteur de 38 ans s'apprête en effet à devenir papa pour la seconde fois. Sa compagne, la comédienne anglaise Tamsin Egerton, a officialisé sa grossesse lors de l'after party des Oscars organisée par le magazine Vanity Fair, dimanche 26 février à Los Angeles. Radieuse dans une robe noire qui moulait efficacement sa silhouette, la future maman a fièrement dévoilé son ventre rond.

En couple depuis 2012, Josh Hartnett et Tamsin Egerton sont déjà les parents d'une petite fille née fin 2015. Le prénom de la fillette n'a jamais été révélé à la presse. Très discrets, les tourtereaux partagent leur vie entre Londres et les Etats-Unis. En avril 2016, le comédien de la série Penny Dreadful s'était exprimé pour la première fois pour évoquer sa fille, la "prunelle de ses yeux". "Elle est parfaite à tout point de vue. Bien sûr, depuis sa naissance les choses ont pris un tout nouvel aspect. (...) Si j'avais su, j'aurais commencé plus tôt. Mais je suis très fier qu'elle soit celle que je vais élever. Grâce à elle, j'ai complètement changé ma vision des choses, que ce soit au boulot ou de manière plus générale. Avant, j'étais super tatillon lorsqu'il s'agissait de choisir les projets sur lesquels j'allais travailler parce que j'étais très inquiet de ce que ma carrière allait devenir, ce genre de choses. Mais depuis qu'elle est là, je me dis juste qu'il faut que j'aille travailler pour faire de l'argent", avait-il déclaré.

S'il avait pris l'habitude de se faire très rare au cinéma, Josh Hartnett sera cette année à l'affiche de trois films : The Long Home, The Ottoman Lieutenant et Oh Lucy!. Entre deux projets, la star hollywoodienne aura tout le temps de se ressourcer en famille et de pouponner gaiement avec sa chérie...