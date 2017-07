Usher expose une femme au virus de l'herpès, elle l'attaque en justice

Usher est dans de sales draps. Selon TMZ, l'artiste de 38 ans est visé par une nouvelle plainte récemment déposée par une femme qui l'accuse de l'avoir exposée au virus de l'herpès. Petit souci, le chanteur est officiellement marié depuis 2015 à Grace Miguel, avec laquelle il est en couple depuis près de neuf ans.

Dans les documents qu'elle a déposés, la supposée victime (dont l'identité n'a pas été révélée) affirme avoir eu des rapports non protégés avec la star américaine lors d'une rencontre ayant eu lieu à Atlanta, le 16 avril dernier. La femme décrit des "caresses intenses", des "échanges de baisers" et admet aussi avoir pratiqué une fellation sur le chanteur avant de coucher avec lui. Un rapport sexuel lors duquel Usher "a porté un préservatif".

Cependant, toujours dans sa plainte, elle a expliqué avoir eu un second rapport sexuel avec l'interprète de U Got It Bad "douze jours plus tard", cette fois "dans la chambre d'un hôtel de la Nouvelle-Orléans" et "sans préservatif". La femme ne précise toutefois pas dans les papiers transmis à la justice si elle est infectée ou non par le virus de l'herpès, mais se dit "inquiète" d'avoir été "exposée" à la maladie. Pour cette raison, elle réclame pas moins de 10 millions de dollars de dommages et intérêts à Usher...

Une première plainte refait surface, un accord signé en 2012 en dit long...

Pour mieux comprendre cette plainte, il faut remonter au 19 juillet dernier, lorsque le site Radar Online a révélé certains détails gênants de la vie sexuelle du chanteur. Le média a frappé fort en mettant la main sur d'anciens documents de justice qui stipulent qu'Usher Raymond IV (de son vrai nom) avait conclu en 2012 un accord avec une ancienne conquête, Maya Fox-Davis, après lui avoir transmis l'herpès. En 2009, lorsqu'il venait de divorcer de sa première épouse Tameka Foster, Usher entretenait une relation avec cette styliste d'une trentaine d'années, qui avait d'ailleurs été l'une des demoiselles d'honneur de son mariage. Selon la rumeur, la liaison aurait débuté bien avant la fin de son mariage et aurait provoqué son divorce avec Tameka.

Toujours d'après les documents obtenus par Radar Online, Usher savait qu'il était infecté mais a assuré à Maya Fox-Davis qu'il était en bonne santé et qu'ils pouvaient donc continuer d'avoir "des rapports non protégés". Jusqu'au jour où la victime est tombée malade à son tour, souffrant de symptômes graves et contraignants. Accusé d'avoir consciemment caché son diagnostic, Usher avait fini par accepter de signer un gros chèque à Maya Fox-Davis afin de couvrir toutes ses factures médicales. Au total, la femme a touché un peu plus d'un million de dommages et intérêts.

Si la seconde plainte divulguée aujourd'hui par TMZ se confirme, Usher devra donc très probablement passer un nouvel accord. Et tenter de se montrer un peu plus prudent s'il ne veut pas que sa fortune estimée à 180 millions de dollars parte en fumée...