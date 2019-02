Vaimalama Chaves rayonnante face à une actrice de Plus belle la vie

La Fashion Week continue de battre son plein à Paris. Depuis le 25 février 2019 et jusqu'au 5 mars 2019, de grands couturiers dévoilent leurs nouvelles collections. Mercredi 27 février 2019, c'était au tour de la maison Guy Laroche de présenter sa collection de prêt-à-porter automne-hiver 2019-2020. Un événement pour lequel Miss France 2019 a fait le déplacement.

Vaimalama Chaves s'est en effet rendue à l'hôtel Salomon de Rothschild pour assister au défilé et n'a pas manqué de faire crépiter les flashs des photographes avant de s'installer. La brunette de 24 ans – qui le même jour était également à la présentation de la nouvelle collection Lancel – était sublime dans un total look black. Une couleur pour laquelle avait également opté Olivia Ruiz : la chanteuse de 39 ans portait un long trench, un pantalon et des escarpins noirs.

L'actrice de Plus belle la vie Éléonore Sarrazin (qui incarne Sabrina depuis 2016) avait quant à elle opté pour un pantalon en cuir bleu ciel et un haut en résille transparente de la même couleur qui laissait entrevoir son soutien-gorge. Sylvie Ortega Munos était aussi de la partie. La compagne du défunt Ludovic Chancel portait un haut blanc asymétrique et un pantalon noir.