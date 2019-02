Vaimalama Chaves (Miss France 2019) face aux mains baladeuses : Sa réaction cash

Notre Miss France 2019, Vaimalama Chaves, ne manque pas de répartie.

Après avoir brillé dans Les Terriens du samedi (C8) en tenant tête – avec le sourire ! – à Laurent Baffie, Miss Tahiti 2018 a encore donné le la lors d'une interview accordée à nos confrères de Midi Libre. Interrogée sur les agressions (type mains aux fesses...) que peut affronter une reine de beauté durant son règne, Vaimalama Chaves (24 ans) a expliqué : "Avec moi, les gens n'ont pas d'autre choix que de rester corrects. J'ai un sale caractère et s'ils me cherchent, franchement, ils me trouvent !"

La belle a poursuivi en expliquant concrètement quelle était sa réaction face à un tel comportement. "Quand je sens qu'il y a une main qui commence à descendre un peu trop bas, tout de suite je réagis. Soit je lui mets un coup de coude soit je lui dis : 'Ta main, tu l'enlèves.' Je le tutoie parce qu'il faut que cela soit percutant. A Tahiti, il m'arrive aussi de leur écraser les pieds", a-t-elle affirmé.

Egalement interrogée sur le féminisme, Miss France 2019 a statué : "Le féminisme doit permettre aux femmes de s'exprimer librement et d'être celles qu'elles veulent être. Il existe des hommes qui sont féministes et c'est très bien. Il ne faut pas mélanger avec le féminazi qui prône une société matriarcale et la domination de la femme sur le monde. Je ne suis pas pour ça. Je suis pour l'équité."

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player !