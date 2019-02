Vaimalama Chaves cloue le bec à Laurent Baffie : Une séquence déjà culte !

Le 15 décembre 2018, Vaimalama Chaves était élue Miss France 2019 pour son plus grand bonheur. Avant-premières, défilés, galas de charités... la reine de beauté qui a succédé à Maëva Coucke est sur tous les fronts depuis son élection. Sans oublier les nombreuses interviews auxquelles elle doit participer, comme samedi 16 février dans Les Terriens du Samedi où elle était invitée.

Mais se rendre sur le plateau de Thierry Ardisson n'est jamais sans risque, Vaimalama Chaves l'a vite compris. Quelques minutes seulement après son arrivée, la polynésienne a été confrontée à l'humour décapant de Laurent Baffie. Ce dernier, comme a son habitude, s'est lancé dans des blagues osées, pensant peut-être choquer son interlocutrice. Mais que nenni ! Lorsque Vaimalama Chaves a expliqué son projet d'avenir, à savoir devenir professeur de marketing dans un lycée, l'humoriste a lâché avec sous-entendu: "J'envie les élèves..." Et la miss qui avait déjà fait preuve de caractère à d'autres occasions, a rétorqué : "Je pense que je vais être très sévère, ça risque de ne pas être facile ! (...) Attention, vous allez finir au coin !"

Une réplique qui a fait plaisir à Laurent Baffie, lequel s'est pris au jeu et s'est dirigé vers un coin du plateau, les mains derrières la tête, avec un air coquin. Et lorsque Thierry Ardisson a voulu le faire revenir, Vaimalama Chaves n'en avait pas fini avec lui : "Ah non, je n'ai pas dit de revenir ! Vous êtes puni !", s'est-elle exclamé avant de réclamer des excuses.

Notre Miss France 2019 est tout simplement géniale !