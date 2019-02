Valeria Golino restée proche de son ex Riccardo Scarmacio : "Un long adieu..."

Son premier long métrage, Miele, abordait le sujet délicat de l'euthanasie. Valeria Golino revient avec un nouveau film qui promet d'être tout aussi poignant. Euforia (en salles le 20 février) raconte la relation et le rapprochement de deux frères, dont l'un d'eux est atteint d'un cancer. Devant sa caméra, elle a choisi Valerio Mastandrea et Riccardo Scarmacio. La réalisatrice et ce dernier ont beau être divorcés, ils gardent une relation forte et belle. Pour le magazine Gala, elle s'exprime sur leur collaboration particulière.

En mai dernier, Euforia a été présenté au Festival de Cannes dans la catégorie Un certain regard. Elle avait confié à Gala avoir tout fait pour ne pas choisir son ancien mari pour le rôle de Matteo : "Je n'avais d'ailleurs pas du tout pensé à lui en écrivant. J'ai auditionné beaucoup d'acteurs, mais je n'ai jamais trouvé cette candeur qu'il a dans le regard et qui fait qu'on pardonne tout à son personnage. Ça aurait pu être difficile, mais en fait non. Je suis très fière de Riccardo, il a été un soldat à mes côtés." La belle et talentueuse Italienne de 53 ans avait ajouté : "Disons que c'est un très long adieu à une certaine partie de notre vie. Ça prend du temps."

Riccardo et Valeria se sont mariés en 2015, après avoir débuté leur relation en 2006. Si leur idylle a pris fin, leur amour pour le septième art fait perdurer leur tandem puisqu'ils sont également tous deux à l'affiche des Estivants, qu'a réalisé la grande amie de Valeria Golino, Valeria Bruni-Tedeschi. Quand ils étaient ensemble, ils avaient songé à l'adoption sans en faire une obsession : "J'ai déjà une belle vie, je ne vais pas forcer les choses", disait-elle dans Libération en 2014. S'ils n'ont pas fondé de famille, force est d'admettre qu'ils ont construit une magnifique amitié.

