Valérie Bègue et Alexandra Rosenfeld divines en bikini : Duo complice avec Jazz

On le sait, Valérie Bègue (32 ans) et Alexandra Rosenfeld (31 ans) sont des amies de longue date.

Dans ce contexte, les abonnés Instagram de la première, ex-Miss France 2008, n'ont pas été étonnés de découvrir son cliché complice avec la reine de beauté de 2006 ce 12 juillet 2018.

C'est lors d'une balade en bateau au large des côtes alors qu'elles séjournaient en Occitanie que Valérie et Alexandra ont pris la pose en bikini autour de la petite Jazz (5 ans et demi), fruit des amours passées de Valérie Bègue avec l'ex-champion Camille Lacourt. Il est à noter qu'Alexandra, qui était également aperçue rayonnante à Calvi quelques jours plus tôt, est également la marraine de la fillette !

"My girls <3 <3 Jazz et Alexandra Rosenfeld", a écrit Valérie Bègue ce 12 juillet en légende de sa jolie carte postale maritime. "Elle a bien grandi la pupuce", "Quelle photo canon Valérie !", "Toutes mignonnes, même de dos", "Vous êtes si belles...", ont aussitôt réagi les internautes charmés.