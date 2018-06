Valérie Bègue, maman impliquée avec Jazz : "Je veux qu'elle apprenne le créole"

Valérie Bègue fera bientôt son retour sur nos petits écrans afin d'animer l'émission Rêves d'outre-mer sur Ushuaïa TV. À cette occasion, l'ex-Miss Réunion devenue Miss France 2008 a accepté de répondre aux questions de Télé Câble Sat et a notamment évoqué sa fille Jazz (5 ans et demi, fruit de ses amours passées avec le nageur Camille Lacourt) à qui elle souhaite de se sentir impliquée dans cette vie ultramarine.

"Je suis vraiment îlienne ! J'ai eu cette chance folle d'être née à la Réunion et d'y avoir grandi. Et j'élève ma fille de manière à ce qu'elle se sente réunionnaise et fière de l'être", a en effet commencé la belle brune de 32 ans. Et la grande amie d'Alexandra Rosenfeld, laquelle n'est autre que la marraine de Jazz, de poursuivre : "Je tiens à ce que ma fille apprenne à connaître la cuisine réunionnaise, le folklore, les traditions. Et qu'elle apprenne le créole : elle a maintenant l'âge de pouvoir y aller seule en avion et toute ma famille est là-bas. J'aime y jeter mon ancre quand j'en ai besoin, même si ce n'est pas assez souvent à mon goût."

Plus généralement, concernant son retour à la télévision, Valérie Bègue a commenté : "C'était une proposition difficile à refuser : on y parle de mon île ! Et des autres... Je découvre plein de choses sur les terres ultramarines : ses cultures, l'écologie, le tourisme. La télé, je suis ravie de m'y remettre et ce n'est pas fini. Je commence le tournage d'un autre programme..."

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Câble Stat, actuellement en kiosques.

Rêves d'outre-mer, c'est à partir du mardi 12 juin à 20h40 sur Ushuaïa TV !