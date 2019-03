Valérie Damidot et sa fille Roxane conquises par le Dumbo de Tim Burton

Après avoir travaillé avec les studios Disney pour Alice au pays des merveilles et Frankenweenie, Tim Burton s'est lancé dans un projet très ambitieux pour la maison de Mickey Mouse : faire revivre Dumbo ! Le film d'animation original date de 1941, il est basé sur une histoire écrite par Helen Aberson et illustrée par Harold Pearl. La pression est grande sur les épaules du réalisateur américain mais c'est un homme serein et fier qui a assuré l'avant-première parisienne du film au Grand Rex le 18 mars 2019. Accompagné de son actrice principale, Eva Green, mais également du producteur Derek Frey et de la photographe Leah Gallo, il a été applaudi par de nombreuses personnalités, parmi lesquelles l'animatrice Valérie Damidot et sa fille Roxane.

Heureuse maman de deux enfants, Valérie Damidot a choisi d'assister à la projection du très attendu Dumbo en compagnie de sa fille Roxane – la présentatrice a également un fils, Norman, remarqué lors de l'émission Le Grand Oral en février dernier. Elles ont posé devant l'adorable pachyderme aux grandes oreilles, tout comme une foule de personnalités :

Le candidat français pour l'Eurovision Bilal Hassani, les youtubeurs Tonio Life, Léna Situations, Lola Dubini, Newtiteuf (Julien Dachaud), Miss Jirachi (Elodie Nassar) et Siphano (Julien), les animateurs Antoine de Caunes et Estelle Denis, les chroniqueurs Maxime Guény Antoni Ruiz et les comédiennes Joy Esther, Aurélie Konaté, les Miss France Alicia Aylies et Malika Ménard, les chanteuses Liane Foly et Cerise Calixte, les experts en danse Fauve Hautot, Anthony Colette, Guillaume Foucault, Katrina Patchett, Jade Geropp, Yann-Alrick Mortreuil, Maxime Dereymez, Christian Millette, les comédiens Kevin Elarbi, Augustin Galiana, l'humoriste Mickaël Gregorio, les chanteurs Grégoire, Hugo Chalan-Marchio, Gwendal Marimoutou et Loïc Nottet.

Ce Dumbo 2.0 nous fait partager l'aventure de Holt Farrier, ancien cavalier de cirque en difficulté chargé de s'occuper d'un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, et de celles de ses deux enfants. Lorsqu'ils découvrent que ce dernier sait voler, la magie revient mais aussi les ennuis... Le réalisateur d'Edward aux mains d'argent apporte sa poésie légendaire au film mythique de Disney, entouré d'un casting réjouissant, la fascinante Eva Green évidemment, mais également les charismatiques Colin Farrel, Michael Keaton et Danny DeVito.

Dumbo, au cinéma le 27 mars 2019