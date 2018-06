Valérie Trierweiler officialise avec son amoureux, Romain Magellan...

Cela fait quatre ans que Valérie Trierweiler et François Hollande sont séparés. Les conditions de leur rupture ont été éprouvantes. La sortie du livre Merci pour ce moment, en septembre 2014, a eu l'effet d'une bombe. On savait que l'ancienne première dame avait tourné la page. Ce 7 juin 2018, la journaliste confirme ce que l'on suspectait depuis peu : elle est de nouveau amoureuse.

Sur Instagram, Valérie Trierweiler, 53 ans, a posté une oeuvre du street artist Stéphane Bausch la montrant joue contre joue avec Romain Magellan. En légende, elle le désigne comme "son lover", son amoureux. En deux mots, elle officialise leur histoire d'amour. Pour cette oeuvre, l'artiste a pris pour modèle un selfie de l'ancien rugbyman et de Valérie qu'elle avait posté le 13 mai pour les 45 ans de ce dernier.

Romain Magellan a joué pour le FC Grenoble et le CS Bourgoin-Jallieu. Il est désormais consultant pour Canal+. On a pu le voir à plusieurs reprises aux côtés de Valérie Trierweiler puisqu'ils sont, tous les deux, très engagés pour le Secours Populaire et ses différentes actions.

Toujours journaliste, Valérie Trierweiler est également devenue auteure. Délaissant le style du récit autobiographique déchirant et vengeur de Merci pour ce moment, l'ancienne compagne de François Hollande a publié son premier roman il y a un an. Dans Le Secret d'Adèle, Valérie Trierweiler se penche sur l'histoire d'amour entre Gustav Klimt et celle qui fut l'un de ses plus grands modèles, notamment de La Dame en or, Adèle Bloch-Bauer...

Mercredi, Valérie Trierweiler était auprès de son ami Jean-Luc Romero-Michel pour les obsèques de son époux Christophe Michel-Romero, mort "subitement" à 31 ans seulement.