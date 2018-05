Heu-reuse ! A 53 ans, et après des épreuves, Valérie Trierweiler est une femme bien dans ses baskets. Un sentiment qu'elle doit aussi à Romain Magel­lan, avec qui elle s'entend comme larron en foire et qu'elle ne lâche plus d'une semelle...

Valérie Trierweiler a trouvé un inattendu complice avec lequel elle s'éclate, en la personne de Romain Magellan, ancien joueur de rugby à XV (au poste de pilier) qui a joué pour le le FC Grenoble ou le CS Bourgoin-Jallieu. Âgé de 45 ans, le séduisant acolyte de l'ancienne première dame est désormais consultant pour Canal +. Sur le compte Instagram de l'ex-compagne de François Hollande, on a pu voir qu'elle a partagé un selfie d'elle et du sportif, qui fêtait son anniversaire. "Joyeux anniversaire. 13 mai. Heureuse", a-t-elle écrit en légende. Des mots qui en disent long sur son état d'esprit actuel.... Le cliché a même été liké par son fils, Léonard Trierweiler.

Valérie Trierweiler, qui poursuit sa carrière d'écrivain en parallèle de son métier de journaliste à Paris Match - elle a publié l'an dernier Le secret d'Adèle - a plusieurs fois croisé la route de Romain Magellan au fil de ces derniers mois. Les deux complices se sont ainsi vus au grand rendez-vous national des Pères Noël verts du Secours Populaire (association dont elle est la marraine) en décembre dernier et, un mois plus tard, ils se voyaient à nouveau lors du lancement de la campagne du Secours Populaire "Don'Actions" sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris. Ainsi, via le monde associatif, une belle relation s'est nouée entre eux...

Thomas Montet