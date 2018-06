Obsèques de Christophe Michel : Jean-Luc Romero soutenu par Valérie Trierweiler

Ce mercredi 6 juin 2018, Jean-Luc Romero a fait ses adieux à son jeune mari Christophe Michel, mort à la fin du mois de mai dans des circonstances inconnues à seulement 31 ans. Les obsèques se sont tenues en début d'après-midi au cimetière du Père-Lachaise dans le 20e arrondissement.

Aux côtés de l'homme politique, élu du 12e arrondissement et conseiller régional Ile-de-France, on a ainsi pu voir l'ancienne première dame et journaliste Valérie Trierweiler, qui avait assisté au mariage du couple en 2013. Venue accompagnée de son fils Léonard, elle a tenu la main de Jean-Luc Romero avec beaucoup de tendresse pour l'épauler dans ce moment douloureux. On a aussi vu la maire de Paris Anne Hidalgo, qui a également tenu la main de son collègue et ami. Il fallait aussi compter sur la présence de l'animateur Olivier Minne, le journaliste Bruno Masure, l'ancienne ministre de la Santé Roselyne Bachelot, la chanteuse Stone ou encore le député Agir (ex-Les Républicains) Franck Riester, l'adjoint PS à la mairie de Paris Christophe Girard, Noëlle Châtelet (la soeur de l'ancien Premier ministre Lionel Jospin)...

Les obsèques de Christophe Michel, qui était un militant actif de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, se sont tenues au crématorium du cimetière du Père-Lachaise. La plupart des gens présents avaient entendu l'appel de Jean-Luc Romero en venant avec une rose blanche à la main... L'élu parisien est revenu il y a quelques jours de l'île Maurice où devait se tenir une Pride malheureusement annulée après des menaces physiques...

Thomas Montet