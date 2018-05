Jean-Luc Romero annonce la mort de son mari, Christophe Michel, à 31 ans

Les circonstances du décès du jeune homme âgé de 31 ans sont encore inconnues. Jean-Luc Romero et Christophe Michel s'étaient mariés à la mairie du 12e arrondissement - mairie dont l'homme politique et activiste est élu - le 27 septembre 2013. De nombreuses personnalités avaient assisté à cette union présidée par Bertrand Delanoë comme Valérie Trierweiler, Brigitte Lahaie, Sheila, Stone, Anne Hidalgo ou encore les anciennes ministres Dominique Bertinotti (qui a tant oeuvré pour l'ouverture du mariage aux couples de même sexe) et George Pau-Langevin.

Jean-Luc Romero, longtemps élu de droite avant de rejoindre la gauche, est la première personnalité politique à avoir révélé vivre avec le VIH en 2002. Militant pour la lutte contre le sida, c'est aussi un fervent président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Christophe Michel-Romero (les deux hommes avaient choisis de prendre leurs noms) était secrétaire général de cette association.

Sur Twitter, Valérie Trierweiler, proche du couple, partage son choc et sa tristesse : "Oh non ! Tellement triste et sous le choc. Jean-Luc, je ne trouve pas les mots..." Marie Fugain et Emilie Lopez (ancienne collaboratrice de Touche pas à mon poste) ont également envoyé un petit mot à Jean-Luc Romero.